Så vil Skipper gerne være skipper igen.

Og denne gang gælder det ikke ordførerposten i et politisk parti, men derimod formandsposten i Coop Amba, der er foreningen bag Coop Danmark.

B.T.s redaktionschef for Penge, Niels Philip Kjeldsen, mener, at det er godt set af Coop-toppen at indstille Pernille Skipper til posten.

»Valget af Pernille Skipper er et stort scoop. Pernille Skipper repræsenterer et meget tydeligt sæt værdier, så en stor del af den fortælling, Coop gerne vil have op at stå omkring egen koncern, er nærmest på plads i det øjeblik, Pernille Skipper tegner Coop udadtil,« siger han.

En profil vil være meget velkommen i Coop, som har været i store problemer, mener redaktionschefen:

»Stort set alle danskere kender Pernille Skipper og de ting, hun står for. »

Kjeldsen mener, at der i den grad er noget at rette op på for formandskandidaten.

»Vi taler om en koncern, som har været ramt af en dyb krise – både i forhold til driften af supermarkederne og i forhold til image. Især lukningen af Irma har udløst kritik og en fortælling om, at Coop ikke længere kærer sig om bæredygtighed, kvalitet og gode råvarer,« siger han.

Coop har nu så forsøgt at handle på kritikken.

»Det har Coop så imødekommet ved at gøre kæderne grønne visuelt, rulle den her store kampagne om at afskaffe moms på frugt og grønt ud og ved at tale enormt meget om de grønne alternativer i forbindelse med opbygningen af den nye Coop-kæde,« siger redaktionschefen og pointerer:

»Og i det spil er Pernille Skipper faktisk lidt af et trumfkort i forhold til den kommunikation, Coop lancerer.«

Det eneste, der kan give lidt bagslag, er ifølge Niels Philip Kjeldsen Skippers fortid i Enhedslisten.

»Skal jeg pege på noget negativt, må det jo være, at Pernille Skipper omvendt har en meget, meget skarp profil politisk i form af sit engagement i Enhedslisten, og det kan der være kunder, der slår sig på.«