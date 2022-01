»KUN kopivarer bliver solgt på gruppen.«

Sådan lyder én ud fra fire regler på Facebook-siden 'Køb/Salg af AAA+ Kopivarer', hvor falske Louis Vuitton-tasker og Gucci-briller er i særdeles høj kurs.

Salg af kopivarer er ellers ulovligt, men ikke desto mindre kan B.T. nu fortælle, at der på de sociale medier er en række grupper og profiler, hvor det ulovlige salg helt åbenlyst foregår.

Én af de profiler blev 'Paradise Hotel'-deltageren Yazmin Papaleos næsten 50.000 følgere søndag præsenteret for, da hun i en Instagram-story reklamerede for profilen Designforalle.

Yazmin Papaleos reklame for Instagram-profilen 'Designforalle'. Vis mere Yazmin Papaleos reklame for Instagram-profilen 'Designforalle'.

»Køb denne lækre taske til kun 350 kroner inklusive fragt,« står det skrevet ved billedet, men problemet er, at en tilsvarende ægte taske nok mere nærmer sig 10.000 kroner i nypris.

Er det så bare et ekstraordinært godt tilbud, som realitystjernen giver sine heldige følgere muligheden for at udnytte?

Svaret er »nej«.

Går man ind på Designforalles side, ligner det nemlig til forveksling en helt normal Instagram-baseret butik, men man skal lægge mærke til det, der står under profilens navn.

Sådan ser siden ud, der har næsten 8.000 følgere og åbent skriver, at man sælger kopivarer, hvilket altså er ulovligt. Vis mere Sådan ser siden ud, der har næsten 8.000 følgere og åbent skriver, at man sælger kopivarer, hvilket altså er ulovligt.

'AAA kopi.'

De tre A'er indikerer, at det er en kopivare, som i udseende lægger sig tæt op ad de ellers dyre og eksklusive produkter fra de store modehuse.

Men prisen er milevidt fra den ægte vare, og når man tager et nærmere på Designforalles profil, står det da også klart, at den store prisforskel lokker en del danskere til.

Har du med overlæg købt kopivarer, eller sælger du de såkaldte AAA+-kopivarer og vil gerne forklare mere – anonymt – om dine bevæggrunde? Eller har du yderligere information om salg af kopivarer i Danmark? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Næsten 8.000 Instagram-brugere følger profilen, der har eksisteret i flere måneder, og når man scroller ned gennem de mange salgsopslag, finder man også masser af kommentarer fra interesserede købere.

Men Designforalles forretningskoncept er ikke lovligt.

»Det er ulovligt at sælge kopivarer erhvervsmæssigt. Det gælder også via sociale medier. I yderste konsekvens er det domstolene, som kan træffe endelig afgørelse om, hvorvidt salg af kopivarer er sket erhvervsmæssigt eller ej,« siger Barbara Suhr-Jessen, sektionschef for Håndhævelse og Anti-piratkopiering i Patent- og Varemærkestyrelsen.

B.T. er samtidig bekendt med flere Facebook-sider, hvor tusinder af danskere sælger og køber AAA+-kopivarerne uden at lægge skjul på det.

Du kan dog sagtens blive dømt for at sælge kopivarer ulovligt som privatperson, hvis det i retten vurderes, at du sælger med henblik på at opnå økonomisk gevinst.

Det nemmeste ville dog være at lukke de mange sider, hvor der åbenlyst sælges kopivarer, men det er ikke helt så let.

Ansvaret ligger nemlig hos de sociale medier, men til B.T. fortæller Meta, som altså står bag både Facebook og Instagram, at siderne først skal anmeldes, før man opdager de ulovlige foretagender, og så bliver de naturligvis fjernet, understreger techgigiganten.

Salgsopslag på en af Facebook-siderne, hvor der sælges og købes kopivarer. Vis mere Salgsopslag på en af Facebook-siderne, hvor der sælges og købes kopivarer.

Og hvad så med Yazmin Papaleo? Er det ulovligt at reklamere for et koncept som Designforalles?

»Man kan sagtens forestille sig, at en influencer kan bryde loven ved at reklamere for en hjemmeside, som ulovligt sælger kopivarer, men det vil afhænge af omstændighederne i den konkrete sag. Jeg har endnu ikke set afgørelser fra domstolene om influenceres reklame for ulovlige kopivarer,« vurderer Barbara Suhr-Jessen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Yazmin Papaleo, men hun er ikke vendt tilbage, og det samme er tilfældet med Designforalle, som dog har valgt at blokere B.T.s journalist fra den ulovlige salgsside.

En administrator fra den ene af salgsgrupperne på Facebook har dog reageret på B.T.s henvendelse. Hun vil ikke deltage i et interview, men understreger, »at hun ikke ønsker, vores gruppe bliver udstillet«.