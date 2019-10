Selvom det ikke er blevet til mere end seks år på adressen på Frederiksberg i København, kan landets ukronede pop-konge foret tegnebogen med et seriøst millionbeløb.

Rasmus Seebach har nemlig netop solgt sin 234 kvadratmeter store villa på Frederiksberg for 16.975.000 kroner. Hvilket er 8.775.000 kroner mere end han gav for villaen, da han stod som køber i 2013.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Den gang lød salgsprisen på 8,2 millioner kroner, hvilket var lige knap 1,3 millioner kroner mindre end den pris, huset var blevet udbudt til salg for.

Foto: Martin Sylvest

Rasmus Seebach har da også gjort lidt ved ejendommen, siden han købte den.

Da adressen i 2013 overgik til de musikalske hænder, var der nemlig tale om et rødt murstenshus med farvede, blyindfattede vinduer. I dag fremstår huset derimod hvidpudset - og med et generelt mere moderne udtryk.

Præcis hvad, Seebach har gjort ved ejendommen, er dog ikke til at sige. Huset er nemlig solgt uden at have været udbudt offentligt til salg.

På købersiden af handlen er navnet heller ikke helt ukendt. Ifølge Boliga.dks oplysninger er det nemlig fodboldspilleren Anders Lindegaard, der skal rykke ind på adressen.

Flyttet til Nordsjælland

Ifølge EB.dk har Seebach byttet sin barndomsbydel, Frederiksberg, ud med Nordsjælland, hvor han med sin kæreste Julie Teglhus midlertidigt har inkvarteret sig hos noget af hendes familie.

Der er dog også gået rygter om, at parret har købt en liebhaver-ejendom i Hellerup.

Sammen fik Rasmus Seebach og Julie Teglhus sønnen Holger tilbage i 2017, mens danskerne for alvor kom på fornavn med Rasmus Seebach i slutningen af 00’erne, hvor han storhittede med nummeret 'Engel'.

Drømmer man i dag om at rykke i villa på Frederiksberg, kræver det da også, at man har kunnet smide lidt hits - eller som Lindegaard nogle fodboldmillioner - ind på opsparingen.

For øjeblikket er der nemlig bare 25 huse til salg i kommunen - det billigste koster godt 8,9 millioner kroner, mens det p.t. dyreste hus udbudt til salg i hovedstadskommunen står til 45 millioner kroner.

