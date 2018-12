Mette Jeppesen var glad, da hun i slutningen af november fandt den Fortnite-trøje, hendes søn ønsker sig i julegave, på nordicwomen.dk. Hun bestilte og fik besked om, at pakken var afsendt. Men den kom aldrig, og Mette er nu en blandt mange, der føler sig snydt.

»Jeg bliver virkelig vred. De ødelægger folks jul ved at opføre sig på den måde.«

Mette Jeppesen er langtfra alene. Kunder vælter ind på nordicwomen.dk’s Trustpilot-side og kvitterer med vrede anmeldelser.

Flere beskriver forløb, hvor de afgiver en bestilling, får et track and trace-nummer få dage efter, men så venter i flere uger uden at få en pakke.

»Jeg har sendt mails, jeg har ringet, men var i kø som nummer 68. Jeg føler, jeg er blevet snydt. Det er ikke de 250 kroner. Det er det faktum, at de scorer kassen på at ødelægge folks jul,« siger Mette Jeppesen.

I Signe Gelmers tilfælde gik der få dage, før hun fik mistanke om, at der var noget galt. Hun bestilte også en Fortnite-trøje til sin nevø og fik bekræftet, at pakken var på vej. Men så faldt Signe over de dårlige anmeldelser og blev nervøs.

»Jeg skriver en mail dem, og de lover, at pakken kommer.«

Dage blev til uger. Signe blev mere og mere ’hidsig’. Hun skrev til nordicwomen.dk flere gange og fik ’sukkersøde’ svar på mail.

Så satte hun foden ned og gjorde det klart, at hun ikke bare ville droppe sagen, men gå videre med den.

»Og så fik jeg pludselig mine penge tilbage,« fortæller Signe Gelmer:

»Men det provokerer mig. Man kan se på Trustpilot, at de har haft det her problem, siden de åbnede tilbage i maj. Det er den samme historie hele vejen igennem. Det er usselt at drive forretning på den måde, for det betyder rigtig meget for folk, om de får deres julegaver,« siger Signe Gelmer.

På Trustpilot har nordicwomen.dk fået et væld af dårlige anmeldelser siden de åbnede i maj.

På Facebook er der oprettet en gruppe med 168 medlemmer, hvis eneste formål er at advare imod webshoppen, der beskrives som værende ’fake’.

Men det er den ikke, forsikrer administrerende direktør, Morten Møller Knudsen.

»Vi er ikke et svindelfirma. Folk skal nok få deres penge eller pakker,« siger Morten Møller Knudsen, og fortsætter:

»Jeg erkender 100 procent, at der har været fejl. Der er kunder, der har ventet for længe, og det er selvfølgelig for dårligt. Det kan jeg kun beklage. Jeg kan godt forstå frustrationen.«

Han forklarer, at problemerne er opstået på grund af et fejlbehæftet system, som de fik udskiftet for 10 dage siden.

Fejlen betød, at ordrer forsvandt i systemet, og der blev sendt beskeder ud, selvom pakken ikke var afsendt. Nogle kunder, der har fået en pakke leveret til pakkeboks, har slet ikke fået besked om det.

»Det er selvfølgelig ikke i orden,« siger Morten Møller Knudsen, der dog påstår, at det er et fåtal af deres mere end 10.000 kunder, der oplever problemer.

Han lover, at kunder, der har bestilt før den 18. december til pakkeboks, får pakken inden jul.

Han opfordrer kunder, der ikke har fået deres pakker, til at tjekke deres track and trace-nummer, da pakkerne måske allerede ligger i en pakkeboks.