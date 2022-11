Lyt til artiklen

»Det er den helt forkerte vej at gå, fuldstændig forkert.«

Sådan lyder det fra Enhedslistens transportordfører, Jette Gottlieb, efter DSB, Metroselskabet og Movia tirsdag meldte ud, at de fra 15. januar hæver priserne på rejser med tog, metro og bus på Sjælland, Lolland, Falster og Møn med i gennemsnit 4,9 procent.

Det er prisstigninger på ikke mindst brændstof og el, der har fået trafikselskaberne i Din Offentlig Transport (DOT) til at hæve priserne for passagerne.

Men står det til Enhedslisten skal prisstigninger trækkes tilbage hurtigst muligt.

Jette Gottlieb, transportordfører for Enhedslisten. Foto: Emil Helms Vis mere Jette Gottlieb, transportordfører for Enhedslisten. Foto: Emil Helms

»Vi gik til valg på at halvere priserne på offentlig transport. Det er blevet for dyrt at bruge offentlig transport. Det er ofte dyrere end at køre i bil. Vi har brug for at styrke den offentlige transport, og det gør man ikke ved at gøre det dyrere for passagererne,« siger Jette Gottlieb.

Hun tilføjer, at vejtransport med person- og lastbiler udgør omkring en tredjedel af Danmarks samlede CO₂-udledning.

»Vi skal have priserne ned på den offentlige transport. Det står højt på vores dagsorden, og det er et af de punkter, vi har med til forhandlingerne, sonderingerne eller, hvad man skal kalde det, med Socialdemokratiet om en ny regering.«

Taksterne stiger især for korte rejser på rejsekort og pendlerkort, mens pendlerkort til lange rejser ikke bliver dyrere.

For eksempel stiger et tozoners pendlerkort med 40 kroner til 450 kroner om måneden, mens en enkelt trezoners rejse på rejsekort stiger med to kroner til 23,50 kroner.

Flere partier, heriblandt Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, meldte under valgkampen ud, at de vil hjælpe danskere med små indkomster med nye inflationspakker.

Men det vil ikke få flere til at skifte bilen ud med bus, tog eller metro, mener Jette Gottlieb.

»Det nytter ikke meget at give individuel hjælp. De her checks er nødløsningens nødløsning. For hver gang, du laver de her checks, trækker du en streg, hvor nogle havner på den forkerte side af stregen. Derfor er checks en dårlig løsning,« siger hun og tilføjer:

»Det her skal løses strukturelt ved generelt at sænke priserne i den offentlige transport.«

Enhedslisten vil finde pengene til at sænke priserne i den offentlige transport ved at hæve en række skatter og indføre nye skatter.

Nationalbanken forventer, at omkostningerne til at drive den kollektive transport vil vokse med 10 procent i år. DOT melder derfor ud nu, at der også må forventes stigende priser for passagererne i 2024.