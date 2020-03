Bølgerne er gået højt torsdag, efter Salling Groups direktør Per Bank har fremsat et forslag om, at lukkeloven suspenderes i den kommende påske, så alle butikker har åbent.

Flere politikere og dagligvarekæder har bakket op, mens konkurrenterne fra Dagrofa og Coop har været kraftigt imod. Nu kommer medarbejdernes repræsentanter fra HK Handel på banen, og der bliver ikke sparet på krudtet.

Her mener man nemlig, at det vil være helt absurd at pålægge butiksmedarbejdere, som allerede har puklet derudad de seneste uger, fire ekstra arbejdsdage, fordi man sløjfer lukkeloven i påsken.

»Jeg synes, det har været ubehageligt at følge med i,« siger Per Tønnesen, formand for HK Handel, der organiserer mere end 55.000 medarbejdere i dagligvarehandlen:

»De butiksansatte er i forvejen spændt rigtigt hårdt for. Det har de været længe. Nu skal de så spændes endnu hårdere for og arbejde i påsken, kan man forstå, nogen mener. Vi synes ikke, det giver nogen som helst mening, og vi synes, det er en hån mod de butiksmedarbejdere, som har knoklet de seneste uger.«

Salling Groups direktør motiverede sit forslag med, at hvis man undlader at lukke alle de butikker, der normalt holder lukket i påskedagene, så kan man sprede kunderne mere ud, så de undgår at klumpe sig sammen og udgøre en smitterisiko i disse corona-tider.

Men det er ikke et argument, man giver meget for i HK Handel.

»Sikkerhedsmæssigt giver det ingen mening, at medarbejderne skal have fire ekstra dage, hvor de skal udsættes for smittefare. Derudover kommer vi ikke til at se det samme tryk på butikkerne, for regeringen har mere eller mindre aflyst alle påskefrokoster. Der vil ikke være det samme behov,« siger Per Tønnesen, og påpeger:

»Jeg må altså minde om, at sådan en ændring i vagtplanen skal varsles mindst fire uger i forvejen. Så jeg vil anbefale, at alle vores medlemmer holder fast og kræver, at de skal varsles fire uger i forvejen.«

Hvis Salling Groups forslag bliver til virkelighed, vil det betyde, at Føtex-, Bilka-, Lidl-, og Rema 1000-kæderne kan holde åbent i fire påskedage, de ellers ville være pålagt at have lukket i.

Det samme vil 400 af Coops 1.110 butikker og en del af Dagrofas butikker kunne gøre.

Både Dagrofa og Coop har strittet kraftigt imod forslaget.

De mener blandt andet, at det kan give store problemer for forsyningssikkerheden af danske dagligvarebutikker.

Hos Salling Group har man fastholdt forlaget og henvist til, at man udelukkende har stillet forslaget for at passe på danskernes sikkerhed.

Erhvervsministeriet har torsdag ikke ønsket at kommentere konkret på Salling Groups forslag om at suspendere lukkeloven i påsken.

Man har dog noteret, at der er en debat om emnet, lyder det overfor B.T.