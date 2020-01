For tre dage siden landede en madanmeldelse på Christian From Andersens bord. Den var en nedsabling af hans københavnske restaurant, The Modern. Den blev trykt i Politiken fredag morgen.

I anmeldelsen kunne han blandt andet se sin forret med paneret jomfruhummer beskrevet som sundhedsfarlig og som noget, der lugtede af kattebakke. En oplevelse, anmeldere kaldte 'katastrofal'.

Siden har Christian From Andersen ikke lukket et øje.

»Det har ramt mig hårdt personligt. Jeg bliver beskyldt for at sætte mine kunders sundhed over styr og bliver kaldt en hån for hele branchen. Det gør sgu ondt.«

Han kalder Politikens anmeldelse 'fuld af løgn' og erklærer, at han nu overvejer kraftigt at indbringe Politiken for Pressenævnet.

»Jeg er lamslået. Hele anmeldelsen er løgn. Allerede i overskriften står der noget, som er løgn fra ende til anden,« siger Christian From Andersen.

Han mener også, at anmelderen Lærke Kløvedal, som rundede anmeldelsen i Politiken af med én stjerne, er »direkte uprofessionel«. At hun »ikke har forstand på mad«. Og at hun skriver en forvrænget version af sandheden.

Beskyldninger, hun afviser kategorisk overfor B.T.

Ikke desto mindre er Christian From Andersen rasende.

»Hun skriver udokumenterede påstande om, at jeg sætter mine kunders sundhed over styr. Hun lyver. Jeg benægter det fuldstændigt. Selvfølgelig har jeg ikke serveret fordærvet jomfruhummer,« siger Christian From Andersen:

»Det er injurierende, og det kan få alvorlige konsekvenser for mig og min forretning. Det her handler om, at jeg står i køkkenet, da hun er på besøg, og at jeg ikke kommer ud og undskylder for den hummer. Men jeg smagte den, da den kom tilbage. Den fejlede intet.«

Han går skridtet videre og beskylder Lærke Kløvedal for at opføre sig ubehageligt, da hun var i restauranten.

Lærke Kløvedal er madanmelder på Politiken.

»Hun har en personlig agenda om, at jeg skal slagtes,« mener Christian From Andersen.

Lærke Kløvedal, som har anmeldt for Politiken gennem tre år, afviser blankt, at hun skulle have opført sig ubehageligt over for tjeneren.

Hun afviser også, at hun skulle have en personlig dagsorden mod The Modern.

»Der var ikke så meget at diskutere. Det handler ikke om, om jeg synes, det smager godt eller ej. Det handler om, at jeg har fået serveret en fordærvet jomfruhummer. Når der lugter så distinkt af fordærvet skaldyr, er det svært at komme uden om,« siger Lærke Kløvedal og uddyber:

»Jeg er ude som repræsentant for Politikens læsere. Jeg er nødt til at videregive den oplevelse, jeg har. Jeg har ingen motivation eller ambition om at gå direkte efter hans restaurant.«

Christian From Andersen mener dog, at Lærke Kløvedal skriver flere ting, som er faktuelt forkerte.

»Det er fair nok, hvis man vil give en dårlig anmeldelse, men to ting bør være på plads: Dokumentationen og tonen. Der er ingen grund til at skrive så svinsk,« siger han og tilføjer:

»Ønsker hun, at jeg skal gå fra hus og hjem? Det er jo det, hun kan gøre ved folks forretning. Det er lidt rystende, når her er tale om en kvinde, som ikke er uddannet inden for mad. Hummeren var ikke dårlig. Vi solgte mange hummere den aften og fik ingen klager.«

Fakta: Så hård var anmeldelsen Politiken bragte fredag en anmeldelse af restauranten The Modern. Den fik én stjerne. Her er et udpluk af kritikken: En jomfruhummer, der lugtede af gammel kattebakke og var fordærvet. Om håndteringen af situationen, da anmelderen gør opmærksom på den klamme hummer: ”Kokken på The Modern benægtede hårdnakket, via tjeneren, at der var noget galt med jomfruhummeren og satte potentielt vores, gæsternes, sundhed over styr. Men vi blev tilbudt en ny servering. Det blev et nej tak.​” ”At servere en dårlig hummer er katastrofalt. Men at kokken ikke lægger sig fladt ned, så snart katastrofen går op for ham, er utilgiveligt.” Herefter bliver rødbedetartaren sammenlignet med et glas rødkål, parmesansaucen kaldt klæg og tung. Oksekød kaldet tørt og uden smag. Til sidst skriver anmelderen: »Ved betalingen fortalte tjeneren os, at han gerne ville »keep us happy« og derfor havde trukket prisen for jomfruhummeren fra regningen. Det gjorde mig ikke glad. Om han havde tilbudt mig kvit og frit at overtage hele bygningen – med solside, havudsigt and all – havde det ikke gjort mig glad.« Resultat: Én stjerne.

Lærke Kløvedal understreger, at hun udmærket kender til sit ansvar som anmelder.

»Jeg har et stort ansvar, men som kok har man også et kæmpestort ansvar for ikke at servere fordærvet skalddyr. Det er sundhedsskadeligt. Det vigtigste for en kok er helt grundlæggende at have styr på fødevaresikkerhed,« siger Lærke Kløvedal.

Den personlige kritik af hendes egen faglighed tager Lærke Kløvedal ikke så tungt.

»Den vil jeg lade stå for hans egen regning,« siger Lærke Kløvedal:

»Jeg forstår godt, at det er voldsomt med en dårlig anmeldelse, og derfor tager jeg det også sindssygt alvorligt. Jeg ville aldrig komme med sådan en anmeldelse, hvis ikke jeg var fuldstændigt sikker.«

For Christian From Andersen står den på nervøsitet de kommende uger.

»Heldigvis har jeg nogle gode stamkunder. Men jeg frygter da, hvad der sker. Hvad hvis dem med reservationer pludselig melder fra på grund af det her?« siger han:

»Lige nu må jeg være rolig og tygge lidt på det. Jeg vil ikke gøre noget overilet. Så må vi se, hvad der sker.«