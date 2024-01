»Det har været et rigtig hårdt år. For branchen og for kunderne.«

Rasmus Larsen, redaktør på Flatpanels.dk, er klar i mælet. 2023 blev året, hvor streamingbranchen blev ramt hårdt og forandrede sig i en sådan grad, at intet bliver det samme igen.

For efter et årti, hvor træerne voksede ind i himlen, og optimismen boblede alle vegne, gik der rå forretning i streamingtjenesterne i 2023.

Festen er simpelthen slut.

»Tjenesterne og hele branchen har reelt haft det hårdt. Den danske filmbranche har været i stor krise, der har været strejke i Hollywood, der er kommet streamingskat i Danmark, og der er blevet produceret mindre indhold, end der plejer,« siger Rasmus Larsen:

»Streamingtjenesterne har fundet ud af, at træerne ikke vokser ind i himlen. Investorerne vil have veldrevne forretninger. Og det har betydet, at tjenesterne har været nødt til at være mere kyniske i deres prioriteringer.«

Det har ramt kunderne i form af en eller flere regninger.

»Prisstigninger er jo nok det, der har defineret året for kunderne. Der har været enormt mange prisstigninger, og nogle tjenester har sågar hævet prisen to gange,« siger Rasmus Larsen:

»På den måde har det altså været et rigtig hårdt år for alle.«

Hvis du skal udpege en tjeneste eller aktør, der har skilt sig ud. Hvilken er det så?

»Apple er virkelig trådt frem på markedet. De har virkelig fået gang i filmproduktionen med ‘Killers of the Flower Moon’ og ‘Napoleon’. De har flere store ting på vej. Apple Studios har potentialet til at blive en af de største filmproducenter i Hollywood,« siger Rasmus Larsen:

»Det er der umiddelbart ret store perspektiver i.«

Spurgt ind til, hvad danske streamingkunder kan se frem til i 2024, falder svaret prompte.

»Det bliver reklamernes år. Vi kommer til at se reklamer komme ind på stort set alle streamingtjenester. Og så bliver det sådan, at du skal betale mere, hvis du vil slippe for det,« siger Rasmus Larsen:

»Så der er flere trick på vej, hvad angår prisstigninger. Det er jo en måde at øge prisen: Hvis du vil beholde det produkt, du har haft indtil nu, skal du betale mere. Ellers skal du acceptere reklameblokke.«