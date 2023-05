Om ganske kort tid forventer man, at salget af diesel vil styrtdykke.

Det skyldes en række nye afgifter på området, skriver Finans.

Over de næste tre år regner man med, at salget af diesel vil falde med otte procent. Og kigger man helt til 2030, er forventningen, at salget vil være faldet 21 procent.

I første omgang bliver afgiftssatsningerne forhøjet med 7,7 procent i 2024 i forhold til 2023.

Det skriver skatteminister Jeppe Bruus i et folketingssvar.

Stigningen ville i dag svare til, at prisen øges med 0,22 kroner.

Samtidig er der et nyt CO2-kvotesystem på vej fra EU, som også vil øge prisen på diesel. I folketingssvaret fortæller skatteministeren, at stigningen også vil reducere grænsehandel.

Her refererer han ikke til køb af slik, sodavand og sprut, men derimod udenlandske lastbilchauffører, der kører til Danmark for at fylde dieseltanken, da priserne i Danmark er lavere end i Tyskland.

Det nye kvotesystem er først aftalt at gælde fra 2027, men allerede i 2025 kan der blive sendt ekstraregninger til dieselbilister.

Det drejer sig om fortrængningskravet, der blev indført i 2020. Det indebærer, at benzinselskaberne øger brugen af biobrændstoffer i diesel - og det er betydeligt dyrere.

Tidligere har daværende klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) meldt ud, hvad man forventer den øgede pris vil være.

»Meromkostningen for brændstofleverandørerne forventes overvæltet på brændstofprisen i form af en prisstigning for diesel på 0 øre pr. liter i 2022 stigende til 50 øre pr. liter i 2030,« lyder det i et folketingssvar.