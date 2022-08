Lyt til artiklen

Fredag kom der en melding fra russiske Gazprom, som fik økonomiske konsekvenser lige med det samme i Europa og Danmark.

En melding, som er led i en sanktionskrig, der kan føre til en voldsom krise i Europa allerede til vinter, lyder det fra en analytiker.

Gazprom meldte, at man lukker for gasleverancerne til Europa via Nord Stream 1 i tre dage i slutningen af august for at udføre reparationer på rørledningen.

Gasprisen – som lige nu er voldsomt høj, fordi gastilførslen fra Rusland til Europa i forvejen er meget lav – steg med 10 procent med det samme.

Også i juli lukkede Rusland for gassen. Også her steg prisen kraftigt.

Russernes nedlukninger har bidraget til at presse el- og gaspriser op i historisk høje niveauer i Europa.

Det anses af mange analytikere som svar på, at Vesten har indført massive sanktioner mod Rusland i kølvandet på invasionen af Ukraine.

»Når Gazprom og russerne gør det her, bliver det hele dyrere. Gas bestemmer lige nu prisen på el, så når Gazprom lukker, stiger det hele. Og det stiger fra et meget højt niveau i forvejen. Det gør rigtig ondt i økonomien,« siger Søren Kristensen, cheføkonom i Sydbank:

»Får vi ikke mere gas fra russerne, så vil det få store konsekvenser for Europa. Det vil føre til en ret skarp opbremsning i økonomien og en relativt dyb krise. Så ja, Putin kan udløse en krise i Europa. Og selv hvis ikke russerne slukker helt, så vil de nuværende, høje priser trække os i retning af en recession.«

Russernes ‘trykprøvning’ af Europa via gas har to formål, vurderer Flemming Splidsboel Hansen, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.

»Mønsteret er, at russerne bruger gas til at lægge pres. De skruer ned for at påvirke prisen og teste vores tålmodighed og robusthed. De minder os om, hvor sårbare og afhængige af russisk gas, vi er,« siger Flemming Splidsboel Hansen:

»Men samtidig er der indikationer på, at russerne meget gerne vil have gasleverancerne tilbage til det niveau, de var på før krigen. Det her gør også ondt på Rusland. De forsøger at presse Europa så hårdt, at de europæiske stater siger: ‘Vi kan ikke mere’.«

Foto: OLGA MALTSEVA

Sagen er nemlig den, at hvis Rusland lader gassen flyde frit, vil priserne på el og gas med stor sandsynlighed falde markant.

Strategien er ganske enkelt at presse energipriserne så højt op, at Europa bukker sammen og fjerner sanktioner mod eksempelvis olie fra Rusland.

»Rusland vil gerne have, at europæerne på et tidspunkt er klar til at sige, at al handel med gas og olie frakobles fra det, der foregår i Ukranine. At det er helt fritaget fra sanktioner og den slags,« siger Flemming Splidsboel Hansen:

»Rusland spiller på, at Europa får så ondt i økonomien, at vi siger: ‘Okay, nu har vi betalt vores del af regningen. Nu skal vi tilbage til normalen’. Og det er altså et potent våben, Putin har her. Spørgsmålet er, om Europa kan holde stand, når det bliver vinter, og den reelle regning rammer.«

Det er dog en hårfin balance for Putin.

Flere russiske medier skriver nu åbent om, at Rusland er på vej ind i en slem finanskrise.

Og den krise bliver kun forværret, hvis Putin vælger helt at slukke for gassen.

»Lige nu går det ikke godt for Rusland på slagmarken i Ukraine. Samtidig er de helt oppe at køre over, at EU-lederne skal samles i slutningen af august og se på at forbyde russiske turister i Europa. Det er nok også derfor, at gassen slukkes i netop de dage,« siger Flemming Splidsboel Hansen:

»Så måske er det udtryk for, at de er så hårdt pressede, at de tænker: ‘Kan vi presse dem til at forhandle en stor, samlet løsning på plads?’. Personligt synes jeg, at sådan en løsning ser meget svær ud lige nu.«