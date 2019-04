En indsats for at stoppe udfasningen af kontanter i Danmark er under opsejling. Bag initiativet står journalist og radiovært på Radio24syv Anders Kjærulff. Han er klar til kamp.

»Hvis kontanter bliver udfaset, bliver den sidste pind slået i den store overvågningskiste. Det må ikke ske,« siger Anders Kjærulff.

Så tidligere på året startede han initiativet 'Bevar kontanter'.

Et initiativ, som i stigende grad har tiltrukket sig opmærksomhed på Facebook, hvor hundreder af brugere nu slutter sig til siden hver uge.

Formålet er simpelt: at stoppe udfasningen af mønter og sedler i Danmark.

»Det er et forsøg på at komme med et modstykke til den kampagne, der er blevet kørt af bankerne og erhvervslivet gennem flere år. Der er opstået et enormt pres for at afskaffe kontanter, og nu vil jeg skabe en modstemme,« siger Anders Kjærulff:

»Kontanter er det sidste hjørne, der er tilbage, hvor man kan lave pengeoverførsler og interaktion mellem mennesker anonymt. Det her handler om frihed. Det handler om at sørge for, at man fortsat kan købe ting i det her land, uden det bliver registreret og kontrolleret.«

Ordene vælter ud af Anders Kjærulff. De kommer hurtigt, og han er tydeligt passioneret omkring sit projekt.

Hvad mener du om idéen om et kontantfrit samfund?

Frygten for overvågning står centralt.

Men hvorfor være bange for overvågning, hvis man ikke har noget at skjule?

»Helt grundlæggende er det absurd, at man skal mødes med, at man har noget at skjule, eller man er kriminel, fordi man ønsker at bruge kontanter,« siger Anders Kjærulff:

»Det her handler om, at man skal have mulighed for at købe noget uden at blive registreret. Det handler om personlig frihed.«

Som del af initiativet er Anders Kjærulff begyndt at poste artikler og lave videointerview til formålet.

De handler om ulemperne ved et kontantløst samfund.

»Der er rigtig meget information om alle fordelene ved at betale elektronisk. Der er meget vrøvl. Jeg forsøger at vise den anden side,« forklarer Anders Kjærulff.

Han kaster sig ind i en debat, som har raset i flere år, hvor mængden af kontante betalinger har været i frit fald, mens elektroniske betalinger boomer.

For og imod et kontantløst samfund Der er rigtig mange argumenter i den offentlige debat for og imod et kontantløst samfund. Her er nogle af dem. FOR et kontantløst samfund - Billigere for de erhvervsdrivende. En kontant betaling koster gennemsnitligt 4,5 kroner at håndtere, en dankortbetaling koster 2,4 kroner. - Nedbringer faren for væbnede røverier, fordi der ikke er nogen penge at røve. - Dankort er nemmere og hurtigere – senest er kontaktløs betaling kommet til. Elektroniske apps som mobile pay er også ’convenient’. - Markant sværere for kriminelle at handle, fordi elektronisk økonomi vil efterlade et pengespor, som er sværere at skjule. IMOD et kontantløst samfund - For mange grupper i samfundet er ikke i stand til at håndtere digital betaling: børn, ældre, handicappede, hjemløse osv. - Politisk modvilje mod at afskaffe kontanter, der anses som nationale klenodier. - Overvågning: alle elektroniske betalinger bliver registreret. Du kan ikke købe noget som helst ’anonymt’. Spiller ind i generel debat om big brother-samfund. - Bankerne bliver for magtfulde og kan lægge gebyrer på betalinger, du ikke kan slippe for ved at bruge kontanter i stedet. Kilde: Betalingsrådet, Finans, Jyllands Posten, Søndagsavisen.

Der er mange interesser på spil.

Mange erhvervsdrivende har en økonomisk interesse i flere elektroniske betalinger.

Det koster eksempelvis gennemsnitligt et supermarked 4,5 kroner at håndtere en kontant betaling, mens det koster 2,4 kroner at håndtere en dankortbetaling, viste en rapport fra Betalingsrådet i starten af marts.

På den anden side står eksempelvis sikkerhedsbranchen, som risikerer at miste et forretningsområde, når de ikke længere skal transportere og håndtere kontanter.

Og netop sikkerhedsbranchen understøtter Anders Kjærulffs initiativ.

Så er det i virkeligheden det, det her handler om?

»Slet ikke. Jeg har fuld journalistisk frihed, og jeg havde også gjort det uden dem. Jeg kender formanden, og vi har en fælles interesse her. De arbejder med kontanter, og jeg vil bevare kontanter,« siger Anders Kjærulff:

»De sætter også mange overvågningskameraer op, og det er jeg ikke så vild med. Her har vi en fælles interesse. Så de understøtter lidt i forhold til hjemmesiden, og det fremgår tydeligt.«