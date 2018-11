Radio-modeller fra 2013 af producenten Pinell har forårsaget mindst hundrede brande i Norge. Radioen er også blevet solgt i Danmark.

»Problemet er en urenhed, som er sket under produktionen. Batteriet er lavet i Kina, hvor der undervejs i produktionen er kommet urenheder i batteriet, som gør, at det er brandfarligt,« siger daglig leder i Pinell, Ole Morten Skymoen til norsk TV 2.

Specifikt drejer det sig om to Pinell-modeller, som er solgt mellem 2013 og 2015, nemlig Pinell GO og Pinell GO+.

Herhjemme har modellerne blandt andet været til salg i Elgiganten og Power.

Radioerne blev allerede tilbagekaldt i Norge tilbage i 2015, da de første meldinger om eksplosioner tikkede ind.

Men advarslen kommer nu igen, fordi vi nærmer os julen, hvor nogen måske går og overvejer, om en af deres kære skal have en trådløs radio under juletræet og måske overvejer at købe en brugt.

Hvis du ejer en Pinell GO eller Pinell GO+ bør du tjekke, om du har det nyeste batteri.

Hvis du har, er det markeret ’Battery 2016’. Hvis ikke kan du få det skiftet hos Pinell.