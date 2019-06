Skal du flyve med Qatar Airways på sommerferie i år? Så kan du prale af, at du skal flyve med et prisvindende flyselskab.

Flyselskabet er nemlig netop blevet kåret som verdens bedste flyselskab.

Det skete ved World Airline Awards, som i år blev afholdt i Paris.

Det er ikke første gang, at det mellemøstlige flyselskab napper den prestigefyldte titel.

Faktisk er det sket hele fem gange i henholdvis 2011, 2012, 2015 og 2017.

Singapore Airlines var lige oppe at markere i 2018, hvor de løb med titlen som verdens bedste Airlines, men nu er Qatar Airlines altså tilbage øverst på podiet.

»Det er et stolt øjeblik for flyselskabet, fordi vores konstante innovation og service sætter standarden i industrien,« sagde Qatar Airways CEO, Akbar Al Baker, under prisuddelingen.

Æren bliver formentlig kun endnu større af, at det er forbrugernes stemmer, der hvert år afgør, hvilket flyselskab, der bliver kåret som verdens bedste.

Top-10 over verdens bedste flyselskaber Qatar Airways Singapore Airlines Ana All Nippon Airways Cathay Pacific Emirates EVA Air Hainan Airlines Qantas Airways Lufthansa Thai Airways Kilde: World Airline Awards

Der er ingen skandinaviske flyselskaber at finde på den prestigefyldte liste.

Det samme gælder for listen over verdens reneste flyselskab eller verdens bedste lavprisselskab.

Prisen for det reneste flyselskab gik til EVA Air, mens afrikanske Fastjet løb med prisen for bedste lavprisselskab.

Det er konsulentvirksomheden Skytrax, der siden 1990 har uddelt priser til verdens bedste flyselskaber, og foruden hovedkategorien er der massevis af underkategorier, som 'bedste kabinepersonale', 'bedste flyunderholdning' og 'bedste lavprisflyselskab'.