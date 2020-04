For de fleste har coronakrisen været en noget nær traumatisk periode, hvor hjemmeisolation, usikkerhed og forfærdelse over pandemien har stået højest.

Men for en lille og fuldstændigt skruppelløs gruppe mennesker har coronakrisen været en periode med store fortjenester og rig mulighed for at lænse sine medmennesker på kynisk vis.

For i takt med at folk er blevet mere desperate – og i takt med at der er kommet knaphed på visse varer – har profitmagere slået til og pustet priser for helt normale varer så langt op under loftet, at der er tale om tyveri ved højlys dag.

Det viser en undersøgelse, som den britiske forbrugerorganisation Which? har foretaget.

På bare 48 timer fra den 6.-8. april fandt organisation flere hundrede tilfælde på internationale handelsplatforme som eBay og Amazon, hvor sælgere udnyttede coronakrisen til at tage helt vilde profitter for varer som håndsprit, rengøringsartikler og modermælkserstatning.

Undersøgelsen afslørede flere eksempler, hvor sælgere havde sat modermælkserstatning til salg for mindst dobbelt så meget, som det plejer at koste i supermarkederne.

I andre tilfælde var det prisen for håndsprit, der var kørt helt af sporet.

Eksempelvis faldt Which? over auktioner på eBay, hvor en lille flaske håndsprit, der normalt koster 10 kroner i et supermarked, var budt op i 310 kroner. Og der var sælgerens reserve endnu ikke mødt.

Et andet sted var prisen for håndsprit 'blot' tidoblet.

Undersøgelsen er den anden, Which? har foretaget under coronakrisen.

Den første blev lavet i midten af marts, og efterfølgende måtte eBay og Amazon ud og fjerne flere hundrede tusinde salgsopstillinger, fordi der helt tydeligt var tale om, at sælgerne forsøgte at slå plat på coronakrisens varemangler og tage ekstreme overpriser.

I flere tilfælde fremgår det tydeligt at sælgernes profiler, at de har været i supermarkedet og hamstre varer, de så efterfølgende sælger på nettet med store fortjenester.

Hos Which? opfordrer man regeringer til at sætte en stopper for den skruppelløse adfærd.

»Amazon og eBay er tilsyneladende ikke i stand til at stoppe coronavirus-profitmageri, som tillader skruppelløse sælgere have en fest med at sælge helt essentielle goder til rystende høje priser,« lyder det fra Sue Davies, chef for forbrugerbeskyttelse hos Which?

Hos eBay forsvarer man sig med, at man har ’ekstremt effektive’ værktøjer, der skal stoppe urimeligt høje priser, som blandt andet har betydet, at man har blokeret fem millioner salgsopstillinger og fjernet 600.000.

Hos Amazon ærgrer man sig over, at nogle udnytter situationen til at puste priserne voldsomt højt op og lover, at man arbejder for at stoppe det.