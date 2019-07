Når en stresset krop slapper af, sænkes det hormonelle forsvarsværk. Derfor er det normalt at føle sig sløj eller uoplagt på ferien.

I hverdagen kan du klare det hele: passe job, hente børn, handle ind og nå til både fitness og forældremøder.

I ferien kan du derimod føle dig træt, sløj eller ineffektiv, selv om du pludselig har al tid i verden.

Og det er helt naturligt, fortæller psykologer.

- Hvis man har været meget fortravlet og presset, så er ens system overbrugt, siger Michael Ulrich, der er familiepsykolog i klinikfællesskabet Phuset.

Hvis der har været smæk på op til ferien, vil dit nervesystem være på dupperne og i højt alarmberedskab. Derfor kan du sagtens opleve en lille nedtur de første par dage.

Det skyldes, at niveauet af kortisol og andre præstationsfremmende hormoner falder.

- Der sker simpelthen nogle reaktioner i hormonsystemet, når man går fra højt til lavt alarmberedskab, siger Michael Ulrich.

Af samme grund kan du også føle dig mere træt eller sløj.

Slap af - Tænk ferien som restitution ovenpå et maratonløb. Her ville du heller ikke forvente at kunne en masse dagen efter. - Spis ordentligt, og overvej at holde igen med alkohol de første dage. - Undgå at pakke ferien med så mange aktiviteter, at der ikke bliver tid til afslapning. - Moderat motion kan virke dæmpende på stresshormoner. - Prøv også at have stunder i fuldstændig ro. Når du sidder stille, får hjernen signal om, at faren er drevet over - hvilket også sænker dit alarmberedskab. Kilder: chefpsykolog Robert Jonasen fra SOS International, familiepsykolog Michael Ulrich. /ritzau fokus/

- Når vi er oppe i gear, producerer vi meget adrenalin, og med den følger en smule bedøvelse, forklarer Robert Jonasen, der chefpsykolog hos assistancevirksomheden SOS International.

- Men når adrenalinen bliver lavere, forsvinder den bedøvelse, og så kan vi pludselig mærke kroppen, tilføjer han.

Derfor er det ikke nogen falliterklæring, hvis du er rastløs, irritabel eller nødt til at tage en lur de første dage. Tværtimod kan det være tegn på, at kroppen er ved at slippe præstationsræset.

- Vær bevidst om, at du ikke bare fortsætter i det høje tempo og arrangerer fem museumsbesøg om dagen. For det tager tid for hjernen at finde ud af, at den ikke længere skal præstere, råder Robert Jonasen.

Det kan være en god idé at tale åbent med familien og afstemme forventninger. På den måde undgår du skuffede ægtefæller eller børn, som ikke forstår, hvorfor far har brug for en lur eller en aftengåtur.

Hvis du er meget rastløs, kan bevægelse også være en hjælp.

- Et trick er at foretage sig noget, hvor der er lidt bevægelse involveret. Det kan være at gå nogle ture, fortsætte sine motionsvaner eller sætte sig på stranden, hvor der sejler skibe forbi, siger Robert Jonasen.

Det er dog vigtigt, at du også får fysisk ro på kroppen og får trukket vejret dybt. En stresset krop vil opretholde et højt energiniveau og en overfladisk vejrtrækning.

- Her kan man godt snyde systemet ved at trække vejret dybt. For hjernen forstår det sådan, at når der er tid til at trække vejret dybt, så er faren drevet over, siger Robert Jonasen.

/ritzau fokus/