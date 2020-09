Den internationale kunstner Marco Evaristti, der nok særligt er kendt for sit provokerende værk med fisk i blendere fra år 2000, har netop sat sin store lejlighed på Østerbro i København til salg.

Lejligheden rummer næsten 120 kvadratmeter bolig, dertil kommer to store altaner; én til hver side, to udestuer og udsigt til vandet.

For de mange kvadratmeter skal en ny køber betale 11.750.000 kroner. Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Der er - måske som forventet - ikke meget i lejligheden, der er overladt til tilfældighederne eller hurtige Ikea-løsninger: Af ejendomsmægleren Nybolig Valby - Hagmann & Resom, der har adressen til salg, beskrives ejendommen som “karismatisk” - og tager man et kig indenfor, skal man også være beredt på lidt af hvert.

Døden - i form af kunstfærdige skeletter er budt med til bords, pryder vægge og sågar læsehjørnet; og vidner om sælgers erhverv, der altså blandt andet byder på projektet “Testimonies” fra 2019 - hvor livets dans med døden er omdrejningspunktet.

Penthouse på toppen af markedet

Lejligheden ligger ikke bare placeret på elevatorens PH-niveau - allerøverst. Også prisen er i den klare top.

Lejligheden er nemlig blandt de ti dyreste, der for øjeblikket er udbudt til salg på Østerbro - og udbudskvadratmeterprisen, når da også betydeligt op over gennemsnittet for postnummeret.

I 2100 København Ø er ejerlejlighederne nemlig for øjeblikket udbudt til salg med en gennemsnitlig kvadratmeterpris på næsten 51.200 kroner - det skriver boligsitet Boliga.dk. Evaristtis lejlighed står derimod udbudt til salg for lidt mere end 98.700 kroner pr. kvadratmeter - men så er der heller ikke taget højde for herlighedsværdien af de to store altaner og havudsigten.

Går handlen nogenlunde som gennemsnittet kan Marco Evaristti, der er født i Santiago, Chile, og uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, begynde at pakke kunst, skelet-skulpturer og resten af sine personlige ting i flyttekasser inden jul. Den gennemsnitlige salgstid for ejerlejligheder på Østerbro lyder nemlig på cirka 2,5 måneder.

Se lejligheden her.