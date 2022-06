Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Har du lige fundet solhatten og badetøjet frem?

Så er det måske allerede tid til at pakke sammen igen. I hvert fald hvis du bliver hjemme i Danmark.

DMI varsler nemlig, at den blå himmel og de varme solstråler fra mandag bliver skiftet ud med regn.

Og det kan mærkes hos rejsebureauerne, hvor bookingerne vælter ind.

»Det her store salg af junirejser, der bliver booket i sidste øjeblik, det er ret vildt,« siger Thomas Jessen, pressetalsmand hos rejsebureauet TUI.

»Især i år har der været et kraftigt salg i juni. Det viser jo bare, at folk gerne vil afsted her og nu.«

Salget af junirejser hos TUI er i indeværende uge allerede 129 procent højere end salget i ugen forinden.

Særligt interessen for rejser til Kreta, Mallorca og Tyrkiet er tårnhøj. Men faktisk er der ikke nogen rejsemål, der ikke er populære i øjeblikket, uddyber han.

Men kan man stadig nå at flygte fra de kommende, danske regnskyer? Ja, mener Thomas Jessen.

»Har man mulighed for at rejse her og nu, så skal man bare gå ind og booke. Der er stadig masser af muligheder for en billig rejse i indeværende måned.«

Hos Spies løber de ligeledes hurtigt for at imødekomme de rejselystne danskere. I et skriftligt svar oplyser de, at forrige måned var den bedst sælgende maj i mere end 12 år.

'Vejret har altid betydning for antallet af bookinger. Vi så det senest i sidste uge, hvor termometeret kun viste 12 grader, og vi solgte 17 procent flere rejser end ugen forinden,' skriver Sofie Folden Lund, kommunikationschef hos Spies.

»Det forventer vi også vil gentage sig med den vejrudsigt, vi kigger ind i næste uge. De næste 14 dage har vi stort set udsolgt.«

I forlængelse heraf opfordrer Sofie Folden Lund til, at man generelt ikke venter for længe med at bestille sin sommer- eller sensommerrejse.