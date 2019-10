Trækker du på skuldrene, når eksperter anbefaler at spise fed fisk eller tage et tilskud D-vitamin?

Så er du måske blandt de 13 pct. voksne danskere, der ikke får tilstrækkeligt med D-vitamin, som kan føre til en lang række sygdomme som f.eks. knogleskørhed.

D-vitaminmangel er udbredt, særligt i vinterhalvåret, som vi om kort tid går ind i.

Men løsningen er nær, lover producenten Konditorbager af en ny type brød beriget med D-vitamin.

B.T. har bedt klinisk professor ved Aarhus Universitet Lars Rejnmark om at vurdere det berigede brød:

Så meget må du spise Anbefalet daglig dosis er 7,5 mikrogram for mænd og kvinder op til 60 år i form af kosttilskud. For gravide, børn og personer, der får for lidt soleksponering pga. påklædning, gælder specifikke anbefalinger.

Du kan ikke blive forgiftet af for meget sol eller ved at spise for meget laks.

Fedtopløselige vitaminer, som f.eks. D-vitamin, kan ophobes i lever og fedtvæv og ved overdreven brug er der risiko for forgiftning. Højere doser af D-vitamin kan dog tolereres i kortere tid, hvis det anbefales af læge med henblik på behandling af D-vitamin-mangel.

»Fødevareberigelse er en god fidus. Jeg kan bedst lide tanken om at leve sundt uden at spise vitaminpiller,« siger han.

Lars Rejnmark var i 2010 med i et ekspertpanel, som anbefalede at gøre fødevareberigelse obligatorisk.

Han mener, at D-vitamin-berigede fødevarer er nødvendige for at nå den gruppe af danskere, som ikke lytter til de officielle kostråd.

Nu kan du få brød tilsat D-vitamin.

»Dem, der har D-vitaminmangel, er givetvis dem, der går mindre op i at spise fede fisk eller tage et tilskud,« siger Lars Rejnmark.

Det nye brød: Brødet, produceret af KonditorBager, indeholder mellem 1,91 og 2,01 mikrogram pr. 100 gram brød. Det svarer til, at du kan få dækket ca. 30 pct. af dit daglige behov.

Hos Fødevarestyrelsen synes man også, det kan være en god ide at berige mad eller drikke.

»At spise produkter beriget med D-vitamin kan være en god måde at få øget sit D-vitamin indtag,« siger Else Molander, enhedschef i Fødevarestyrelsen

Man skal indtage 10 mikrogram om dagen for at undgå svær mangel på D-vitamin i vinterhalvåret. Det svarer til, at man spiser fed fisk to til tre gange om ugen og opholder sig i solen med blottede arme og ben nogle gange om ugen om sommeren.

»Solen er vores bedste kilde til D-vitamin, og det er meget få danskere, der er i mangel på D-vitamin i sommerhalvåret. Derimod er det vigtigt at få D-vitamin fra kosten om vinteren,« siger Else Molander.

Sådan får du nok D-vitamin Fede fisk som laks, makrel og sild er rige på D-vitamin. Når du køber laks, så gå efter vildlaksen, som indeholder langt mere D-vitamin end den, der er opdrættet. Fødevarestyrelsen anbefaler, at man spiser 350 gram fisk om ugen.

Derudover indeholder æg, kød og mælkeprodukter også D-vitamin.

Får du ikke nok D-vitamin via kosten, kan du supplere med kosttilskud. Læg mærke til, at ikke alle tilskud indeholder den samme mængde D-vitamin.

Knogleskørhed, som kan opstå på grund af D-vitamin-mangel, kan føre til svækkede knogler.

Særligt kvinder er i risiko for at udvikle sygdommen, der kan give knoglebrud.

Det er ikke første gang, at en producent forsøger sig med at berige fødevarer med D-vitamin. Arla har tidligere tilsat vitaminet i mælk og Schulstad i rugbrød.