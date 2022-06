Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der gik ikke længe, fra en kvindelig journalist onsdag kritiserede Føtex på Twitter for sælge en T-shirt med påskriften 'Fars Hus. Fars Regler', til Salling Group lagde sig fladt ned.

Som svar til kritikken tweetede Salling Groups kommunikationschef, Jacob Krogsgaard Nielsen: 'Dumt og utidigt budskab. Vi fjerner dem.' En reaktion, som undrer en af landets førende eksperter i detailhandel.

Mogens Bjerre, lektor på Copenhagen Business School, har nemlig også bemærket optrinnet, som vakte stor debat på det sociale medie og senere affødte flere artikler i landsdækkende medier.

Og han er ikke videre imponeret over Salling Groups – og altså Føtex' – måde at håndtere det kritiske tweet på.

»Jeg ser det som en voldsom overreaktion baseret på ét indlæg på Twitter. Hvis det er linjen, kan så stor en virksomhed som Salling Group jo blive ved og ved. Der er risiko for, at det bliver for karikeret, det der foregår,« siger Mogens Bjerre og uddyber:

»Salling Group blev bange for at lægge sig ud med de forkerte. Men spørgsmålet bliver jo bare: Hvad bliver det næste? Det bliver svært ikke at reagere, næste gang nogen tweeter en kritik af deres produkter.«

At der er tale om et tweet, der handler om kønsroller, har afgjort spillet en rolle for Salling Groups prompte reaktion, vurderer Mogens Bjerre.

»Seksualitet og kønsroller er jo en debat, der meget hurtigt ender i store følelser. Og jeg oplever også Salling Groups reaktion her som en følelsesmæssig reaktion. De er reelt blevet bange,« mener Mogens Bjerre:

»Begrebet krænkelsesparathed spiller også en rolle. Man aner ikke, hvor meget sådan en sag kan stikke af, hvor stor den bliver, eller hvem der melder sig i debatten. De frygter, at det kan koste dem penge og anseelse.«

B.T. har siden onsdag forsøgt at få Jacob Krogsgaard Nielsen i røret til et interview om sagen, men det er ikke lykkedes.

Via sms henviser han blandt andet til et interview, han gav til Stiften.dk onsdag.

Her forklarede han, at Salling Group havde valgt at fjerne T-shirten, fordi der var nogen, som ikke brød sig om budskabet på den. Han fortsatte:

Var det rigtigt af Salling Group at fjerne T-shirts med påskriften 'Far Hus. Fars Regler' efter det kritiske tweet?

»Men vi vælger at fjerne den, fordi vi ikke ønsker at sælge varer, der generer eller støder. Kort og godt. Det har vi ingen interesse i. Og det her er jo et godt eksempel på, hvor svær den øvelse kan være.«

En melding, der kan blive problematisk for Salling Group, mener Mogens Bjerre.

»At sige, at man ikke vil genere nogen, er at åbne en ladeport. Hvad bliver det næste? Hvor stopper det? Salling må komme med en konkret holdning til, hvad det er for nogle principper, man navigerer efter.«

I en mail lyder det fra Jacob Krogsgaard Nielsen:

FAKTA: Varer, der måtte ændre navn Der er mange eksempler på, at detailbutikker må rette ind på grund af kritik. Her er 10 eksempler: Sambo-flødeboller ændret til samba-flødeboller.

Masker fjernes fra Skippermix, da de kritiseres for at være racistiske karikaturer.

Ord som neger og hottentot fjernes fra Halfdan Rasmussen rim

Uncle Ben fjerner den afroamerikanske mand fra deres pakker

Hama ændrer navnet på perlen ‘hudfarve’ til ‘mat rosa’ efter kritik fra et byrådsmedlem i Aalborg

Tørsleff fjerner billede af mand med turban og ørerringe fra deres vaniljesukker og et billede af en asiatisk mand på atom-produktet

Kæmpeeskimo skifter navn over hele landet efter kritik for at reproducere racistisk stereotyp

Øllen ‘Gylden Dame’ ændrer logo, så kvinden står med en øl i hånden i stedet for en serveringsbakke med øller

»Vi ønsker at sælge varer, som hverken generer eller støder. Det konkrete eksempel viser, at det nogle gange er en svær øvelse, og at der kan være stærke meninger om både produktet og blandt dem, der har forskellige meninger om det. Det prøver vi efter bedste evne at undgå. Al handel er en konkret vurdering.«