Selvom en af de helt store danske akter er steget eksplosivt det seneste år, er der stadig masser af kurspotentiale i den danske smykkeaktie.

Det vurderer Thorleif Jackson, som er porteføljeforvalter i Jackson Familieinvest, der har aktien i porteføljen som den næststørste position.

Pandora-aktien er steget med 88 pct. det seneste år. Det har fået Jyske Bank til at nedgradere anbefalingen til hold, og banken skriver i en analyse, at det er tid til at tage lidt profit i det danske smykkeselskab.

Den melding får dog ikke Thorleif Jackson til at ændre holdning til selskabet.

»Det er jeg ikke enig med Jyske Bank i Pandora er inde i en rigtig god udvikling. Selskabet er inde på et vækstspor, hvor de gør alle de rigtige ting og oplever organisk vækst. Samtidig har de historisk haft høj overskudsgrad, og det har de stadig. Derfor tror jeg, at selskabet kommer til at vokse ganske kraftigt,« siger Thorleif Jackson til Euroinvestor.

Kvaliteten i aktien er et af de store salgspunkter, når det kommer til Pandora ifølge porteføljeforvalteren.

»Jeg synes, at man skal købe aktien, hvis man ikke har den. Den hører naturligt hjemme i en dansk portefølje. Den har en høj kvalitet og en rimelig prissætning,« siger Thorleif Jackson.

Han har selv haft aktien i porteføljen siden 2018. Det har budt på et par op- og nedture, men samlet set er kursen steget 128 pct. siden Thorleif Jackson tog aktien ind i Jackson Familieinvest.

Selvom kursen især i 2023 er stukket af, ville Thorleif Jackson ikke tøve med at tage Pandora ind i porteføljen på nuværende kursniveau, hvis han stod med friske penge.

»Hvis jeg skulle starte forfra, ville jeg stadig tage den med i porteføljen og også med en høj vægtning,« siger Thorleif Jackson.

Han fremhæver, at Pandora er meget aktionærvenlige, da de både betaler udbytter og laver store aktietilbagekøbsprogrammer.

Når et selskab køber sine aktier tilbage og sletter dem, giver det de eksisterende aktionærer en større ejerandel.

Aktien er dog gået en smule under radaren ifølge Thorleif Jackson.

»Det er en aktie som fortjener masser af opmærksomhed, og som har høj kvalitet, men som ikke helt er blevet anerkendt,« siger Thorleif Jackson.

Han påpeger, at aktien handler med en rabat på 11 pct. sammenlignet med verdensmarkedet, MSCI World, når man kigger på P/E-værdien, som er et tal, der kan bruges til at vurdere om en aktie er billig eller dyr.

Kigger man på analytikerne er holdningen blandet.

Der er 22 analytikere, der dækker Pandora ifølge Bloomberg. Ni af dem anbefaler at købe aktien, mens12 af dem har en holdanbefaling.

Den sidste analytiker anbefaler at sælge aktien.

Artiklen er oprindelig udgivet på Euroinvestor.dk