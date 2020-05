Nogle gange går et boligsalg hurtigt – andre gange tager det lidt længere tid. Det kan cremedronningen over dem alle Andrea Elisabeth Rudolph sikkert skrive under på.

I hvert fald har den 43-årige iværksætter og tidligere radiovært netop sendt sin store lejlighed på Frederiksberg på markedet igen.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Lejligheden er udbudt til salg for 9.795.000 kroner hos liebhavermægleren Adam Schnack A/S – og at det er liebhaveri, der er tale om, kommer nok særligt til udtryk i penthouse-statussen, de næsten 200 kvadratmeter og tagterrassen - alt sammen på en af landets mest eksklusive beliggenheder.

Den fem værelsers store lejlighed ligger nemlig på en sidegade til Frederiksberg Allé midt på Frederiksberg i København, der er den dyreste kommune i landet at købe lejlighed i.

Ifølge tal fra Boliga.dk er en gennemsnitlig ejerlejlighedskvadratmeter i enklavekommunen i gennemsnit udbudt til salg for lige knap 48.800 kroner for øjeblikket – hvilket er cirka 1.000 kroner dyrere end i Københavns Kommune.

Farvel til Frederiksberg

Andrea Elisabeth Rudolph købte lejligheden på Frederiksberg sammen med sin mand Claus Møller Jakobsen, der er tidligere håndboldspiller, i 2015. Den gang gav parret otte millioner kroner for lejligheden.

Men efter cirka tre år på adressen blev den store lejlighed og Frederiksberg byttet ud med livet som husejer.

Ifølge Boliga.dks oplysninger købte Rudolph og Jakobsen nemlig en stor villa i Valby i sensommeren 2018 – villaen betalte parret 18,5 millioner kroner for. Sideløbende har parrets lejlighed på Frederiksberg været udbudt til salg on/off – og senest er det altså med en reduktion i prisen på lige godt 100.000 kroner.

Danskerne kom for alvor på fornavn med Andrea Elisabeth Rudolph, da hun var vært på de første sæsoner af hitprogrammet ”Vild Med Dans” og morgenvært på radioprogrammet ”Morgenhyrderne”.

Rudolph forlod dog mediebranchen i 00’erne til fordel for sit eget iværksætter-firma Rudolph Care, der laver hudplejeprodukter.

Se lejligheden her.