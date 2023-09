Deres snackbarer kunne købes både i Coop, 7-Eleven, Q8 og Meny. Men nu er det slut.

Firmaet Feel Good Company, der står bag den danske snackbar Ration er gået konkurs.

Det skriver Finans.

Konkursen skyldes, ifølge direktør Jesper Schmith Kampmann, gæld til Skat, Vækstfonden og en leverandør.

Til Finans siger han:

»Det er totalt angstprovokerende, at det er nået hertil. Jeg har arbejdet på det i syv år og tilsidesat alt for det her, men nogle gange er omstændighederne bare ikke til det.«

Han har tidligere stået bag Nupo, som blandt andet også laver snackbarer.

Det er Jesper Schmith Kampmann selv, der har sendt selskabet til konkursbehandling.

Han håber nu på, at han kan købe aktiverne ud af konkursboet, så Ration-barerne kan overleve.

Ifølge Finans har han derfor sendt et bud til kurator på dele af konkursboet.

Sidste år tabte Feel Good Company 1.5 millioner kroner efter skat.

Feel Good blev stiftet i 2016 og er, udover Danmark, også til stede i blandt andet Sverige, Island, Schweiz, Spanien og Grækenland.