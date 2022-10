Lyt til artiklen

I en tid med høj inflation og energikrise er der blevet tændt et lille lys i mørket.

Sammenlignet med august kostede det i september de danske virksomheder 1,9 procent mindre at købe eksempelvis råvarer eller den energi, der bruges til produktion.

Der er tale om det største månedlige fald i producentpriserne siden marts 2020, viser nye tal fra Danmarks Statistik.



»Det giver lidt håb forude om, at inflationen topper inden for den nære fremtid,« skriver cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, Jeppe Juul Borre, i en kommentar til B.T.

Hvor meget sparer du på pengene, når du handler?

Trods et mindre fald i omkostningerne er det dog stadig markant dyrere at drive virksomhed hjemme i Danmark.

28,5 procent er producentpriserne steget med siden sidste år.

»Virksomhederne oplever stadigvæk prisstigninger i et omfang, der får inflationen i forbrugerpriserne til at blegne. Det viser, at der fortsat lurer et massivt prispres under overfladen.«

»Som forbruger kan man derfor frygte, at virksomhederne i endnu højere grad vil sende den regning videre og derfor sende inflationen endnu højere op,« skriver Sydbanks cheføkonom, Søren Kristensen, i en kommentar til B.T.

Producentpriserne er braget i vejret i 2022 Det samlede producentprisindeks for varer steg i september 2022 med 28,5 pct. i forhold til samme måned sidste år.

Det er især energiforsyningen, som trækker veksler på virksomhedernes budgetter.

Der er dog sket et mindre fald i producentpriserne i september på -1,9 procent sammenlignet med forrige måned.

Producentprisindekset viser udviklingen i de priser, som danske producentvirksomheder sælger til andre virksomheder på henholdsvis det danske hjemmemarked og det udenlandske marked (eksportmarkedet).

Det er således ikke forbrugerpriserne, men kan derimod bruges som indikator for retningen, da virksomhedernes produktionsomkostninger stiger.





Kilde: Arbejdernes Landsbank

I industrien forventer næsten 3 ud af 10 virksomheder da også at hæve prisen overfor forbrugerne de næste tre måneder.

Det gælder særligt for detailhandlen, der dækker supermarkeder og webshops.

»I detailhandlen er det mere end halvdelen af butikkerne, som venter at hæve deres priser,« skriver Jeppe Juul Borre.

Inflationen ramte i september 10 procent, hvilket er det højeste niveau i 40 år.

Ifølge Arbejdernes Landsbanks cheføkonom skal en gennemsnitlig dansk børnefamilie have omkring 45.000 kroner mere op af lommen i årligt forbrug, alene fordi priserne er steget.