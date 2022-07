Lyt til artiklen

Vitaminpillerne Ester C 1000 mg bliver trukket tilbage.

Det oplyser producenten Medic Wiotech i en pressemeddelelse.

Det sker, fordi Fødevarestyrelsen vurderer, at pillerne indeholder et så stort indhold af C-vitamin, at de kan være farlige for børn.

»Vi skal gøre opmærksom på, at produktet ikke er farligt for voksne,« lyder det i meddelelsen.

Voksne må nemlig gerne indtage 1000 mg vitamin C, fremgår det.

Ved en fejl fremgår det ikke klart af pakningen, at pillerne er til voksne.

Der skulle have stået »Anbefalet daglig dosis til voksne« og i stedet som nu »Anbefalet daglig dosis.«

Tilbagekaldelsen vedrører følgende produkt:

Ester C 1000 mg

60 tabletter

Produktionsdato 12 2020

Bedst før udgangen 12 2023

Batch nummer 201204 1

EAN stregkode 7350049561523

Pillerne er solgt i helsekostbutikker, Helsambutikker, Helsebixen og i Matas' butikker.

Har du købt sådan nogle piller, skal du enten smide dem ud, eller levere dem tilbage i den butik, hvor du har købt dem.