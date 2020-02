Opdatering: YouSee oplyser omkring klokken 11, at fejlen er rettet, og at kunderne igen kan ringe til kundeservice.

Har du problemer med internet eller dit tv-signal lørdag formiddag, må du væbne dig med en smule tålmodighed.

YouSee skriver nemlig på Facebook, at deres telefoner i kundeservice ikke virker lige nu.

»Vi har et problem lige nu, hvor man ikke kan ringe til vores kundeservice. Vi har fuld fokus på sagen og folk, der knokler på at få det løst,« siger kommunikationsrådgiver Mai-Britt Noe fra YouSee og tilføjer:

»Vi beklager over for de kunder, der har brug for at få fat i os.«

Hun tilføjer, at problemet skyldes en teknisk fejl, som gør, at kunderne får en fejlmelding, når de forsøger at kontakte YouSee telefonisk. Det er lige nu uvist, hvornår telefonerne til kundeservice fungerer igen.

YouSee opfordrer i stedet kunderne til at kontakte dem skriftligt via et link. Gør du det, vil koncernens medarbejder efterfølgende kontakte dig, forklarer Mai-Britt Noe.

YouSee håber, at det er et spørgsmål om tid, før fejlen er rettet, og man vil melde ud, så snart alt igen fungerer, som det skal.