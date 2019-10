Du skal helt ned og se på størrelsen af æbler og auberginer, eller om dit lokale supermarked kun har økologiske varianter af visse grøntsager, for at finde ud af, hvor du får Danmarks billigste frugt og grønt.

Kampen om at have den billigste kurv er helt uhyggeligt tæt.

B.T. har på fjerdedagen af Danmarks største pristjek af dagligvarer været en tur i frugt og grønt-afdelingen i 11 supermarkedskæder.

Her har vi sammenlignet en kurv med 19 varer.

Det er helt små forskelle, der afgør dagens pristjek. Foto: Kristian Brasen Vis mere Det er helt små forskelle, der afgør dagens pristjek. Foto: Kristian Brasen

Og for fjerde dag i træk er prisforskellene meget, meget små.

Mellem nummer et og to i pristjekket er der under en krones forskel.

Fra supermarkedskæden med den billigste kurv til supermarkedskæden på femtepladsen er der kun 3,31 kroner til forskel.

Dagens vinder er efterhånden en gammel kending.

Det er Lidl, som for fjerde dag i træk ender med den billigste kurv – og derfor er Lidl testvinder i kategorien 'frugt og grønt'.

Og der skal faktisk lidt af et regnestykke til for at nå frem til den konklusion.

Bananer, auberginer og squash handles nemlig efter vægt i Lidl, og derfor er priserne på de varer en gennemsnitspris ud fra, hvad varerne vejer i gennemsnit.

Det betyder dybest set, at du som kunde både kan opleve, at varerne er dyrere end det, der fremgår i skemaet – men også, at de er billigere, hvis du vælger en, der er mindre end gennemsnittet.

Til gengæld går det Lidl imod, at de har valgt at have pærer og æbler i sortiment, som er en del større end dem, konkurrenterne sælger enkeltvis.

Derfor taber Lidl til alle andre i pristjekket, når det kommer til stykprisen for æbler og pærer – de er ganske enkelt større og derfor også dyrere.

I den samlede stilling er Lidl skarpt efterfulgt af Aldi, som har en kurv, der er sølle 81 øre dyrere end Lidls.

Herefter følger Salling Groups tre kæder Bilka, Føtex og Netto – de er henholdsvis 1,87, 2,17 og 3,31 kroner dyrere end Lidl.

I den samlede stilling fortsætter Aldi altså med at klatre mod toppen – mens Lidls hidtil største konkurrent til titlen som Danmarks billigste supermarkedskæde, Rema 1000, for alvor bliver distanceret.

Rema 1000 fører nemlig kun økologiske majs på frost, som er markant dyrere end de fleste konkurrenters.

Det bliver fatalt i den samlede stilling.

Rema 1000 går på fjerdedagen fra at være godt seks kroner efter Lidl til at være godt 11 kroner fra den tyske mastodont med kun én kategori tilbage.

FAKTA: Sådan gjorde vi - Det særlige ved frugt og grønt Om dagens pristjek af frugt og grønt Det her er en svær kategori at pristjekke, da størrelsen på æbler, pærer, buketter broccoli og alt andet frugt og grønt mere eller mindre altid varierer. Der findes stort set ikke to, som er ens. Ofte går vi efter vægt-intervaller i pristjek, men i dette tilfælde er vi i mange tilfælde gået efter et stk. Det har vi, fordi kunderne ofte går efter at købe 'en broccoli' eller 'en aubergine' frem for '250 gram aubergine' osv. Også produktionsformen har betydning her. Flere kæder har kun økologiske varianter – og i et pristjek, hvor vi udelukkende går efter prisen, vil det være en ulempe. I andre former for pristjek vil det måske være en fordel. Om pristjekket generelt Den 23. september besøgte B.T. 11 supermarkedskæder og registrerede prisen på 104 varer i hver butik. Herefter sendte vi listen med varer og priser til kæderne, der siden er vendt tilbage med kommentarer og rettelser. Nogle er godtaget, andre er forkastet. Efter høring hos supermarkederne blev antallet af varer sat ned til 97. Syv varer, der ikke kunne købes i alle kæder, faldt ud af pristjekket. Vi er gået efter den absolut billigste variant af varen, der kan findes i butikken – inden for det fastsatte vægtinterval. Nogle af de priser, der fremgår i skemaet, er omregnet fra en anden vægt. Priserne er normalpriser og afspejler varens pris den 23. september 2019.

»Det undrer mig faktisk, at de ikke er med på beatet her og har en billigere variant, for det er vigtigt for kæderne at se godt ud i de her prisundersøgelser. På den måde kan det sådan set godt ligne en fodfejl fra Rema 1000's side,« siger Mogens Bjerre, ekspert i detailhandel ved CBS:

»Men det kommer selvfølgelig an på, om det er et bevidst valg for at signalere, at man vil være økologisk. Problemet er, at så skal man forklare sine kunder det ret effektivt – og det er de færreste, som har tålmodigheden til at lytte til sådan en forklaring.«

Dermed ligger Lidl lunt i svinget, før B.T. lørdag kårer Danmarks billigste supermarkedskæde med et sidste pristjek – denne gang i kategorien 'kød og pålæg'.

Her kan der dog være store prisforskelle på enkelte varer. Se med lørdag for at finde ud af, om nogen kan overhale Lidl på falderebet.