Du skal stå tidligt op om morgenen og være knivskarp for at se umiddelbar forskel på supermarkedskæderne, når det kommer til priserne for mejeriprodukter som mælk, smør og ost.

Konkurrencen om at få dig ind i butikken er så intens, at priserne i mange tilfælde ganske enkelt er identiske.

Men der er trods alt forskelle, og det er de forskelle, som i sidste ende skiller fårene fra bukkene – og betyder, at der er penge at spare, hvis du gør dig umage.

B.T. har på tredjedagen af Danmarks største pristjek af dagligvarer sammenlignet priser på 18 mejeriprodukter på tværs af 11 supermarkedskæder.

Konkurrencen er ekstremt hård på mejeriprodukter. Foto: Kristian Brasen Vis mere Konkurrencen er ekstremt hård på mejeriprodukter. Foto: Kristian Brasen

Og endnu en gang er det ekstremt tæt.

Fra den biligste supermarkedskæde til nummer tre i dagens pristjek er der sølle 3,7 kroners forskel på prisen for den samlede kurv.

»Det er da vildt at se, og det siger rigtig meget om, at man på de her varer konkurrerer så hårdt, at det er de helt små marginaler, man gør sig umage med,« siger Bruno Christensen, ekspert i detailhandel:

»Men mejeriprodukter er vigtige for butikkerne, fordi danskerne køber rigtig meget af det. Er du ikke på linje med de billigste priser, bliver du straffet. Mange kunder går simpelthen et andet sted hen.«

Den billigste kurv med mejeriprodukter findes hos den tyske discountmastodont Lidl. Her koster kurven 208,40 kroner, og dermed ender Lidl som testvinder i kategorien 'mejeriprodukter'.

Lige i hælene har Lidl den anden tyske discountgigant i Danmark, Aldi, som efter et par dage med placeringerne i den lidt tungere ende af tabellen for alvor melder sig ind i kampen. De taber kun med 80 øre.

Kæderne Spar og Meny ender i bunden af pristjekket med de dyreste kurve.

Fra den dyreste kurv hos Meny til den billigste kurv hos Lidl er der 25,15 kroner.

Der er en helt specifik årsag til, at priserne for mejeriprodukter ligner hinanden så meget, mener Peter Mølkjær, forbrugerekspert hos Deloitte.

»Priserne ligger på et niveau, hvor man virkelig kan flytte kunder ind i butikken, hvis man går ud med markant tilbud på smør, mælk eller æg,« siger Peter Mølkjær:

»Det her med, at kunderne kender de her varers normalpriser så godt, betyder, at de meget hurtigt kan afkode et godt tilbud, når de ser det. Og derfor er det effektivt at have tilbud på smør og den slags varer.«

Dagens resultat betyder, at Lidl vinder for tredje dag i træk.

Derfor begynder den tyske kæde nu også at have lidt luft ned til supermarkedskæderne på de følgende pladser i den samlede stilling.

På dag to førte Lidl med 2,55 kroner ned til Rema 1000.

Den føring er nu udbygget til 6,25 kroner, efter i alt 59 dagligvarer er blevet sammenlignet.

Ned til tredjepladsen er der nu 19,92 kroner ned til Fakta, og dermed tyder meget på, at kampen om at blive kåret som Danmarks billigste supermarkedskæde bliver en direkte duel mellem Rema 1000 og Lidl.

FAKTA: Sådan gjorde vi Den 23. september besøgte B.T. 11 supermarkedskæder og registrerede prisen på 104 varer i hver butik. Herefter sendte vi listen med varer og priser til kæderne, der siden er vendt tilbage med kommentarer og rettelser. Nogle er godtaget, andre er forkastet. Efter høring hos supermarkederne blev antallet af varer sat ned til 97. Syv varer, der ikke kunne købes i alle kæder, faldt ud af pristjekket. Vi er gået efter den absolut billigste variant af varen, der kan findes i butikken – inden for det fastsatte vægtinterval. Nogle af de priser, der fremgår i skemaet, er omregnet fra en anden vægt. Priserne er normalpriser og afspejler varens pris den 23. september 2019.

Der er fortsat to dage tilbage, og derfor er intet afgjort endnu.

Fredag bliver kæderne sammenlignet på 19 varer i frugt og grønt-afdelingen.

Lørdag kåres Danmarks billigste supermarkedskæde.

Det sker, når sidste kategori: 'kød og pålæg' bliver sammenlignet.