Supermarkedernes kamp om at høste dine hårdt tjente penge er særligt bidsk, når det gælder priserne på de helt fundamentale basisvarer.

Varer, som har en fast plads i danskernes køkkener året rundt - og som de færreste ønsker at gå ned på.

B.T. har på andendagen af Danmarks største pristjek af dagligvarer sammenlignet en kurv med 26 varer på tværs af 11 supermarkedskæder.

Der er eksempelvis tale om mel, salt, ketchup, brød, pasta, ris, toiletruller og sågar lidt dåsemad som majs og hakket tomat.

Supermarkedskæderne er i hård kamp om at have de billigste basisvarer. Foto: Kristian Brasen.

Og i denne kategori er der ingen tvivl: krigen om kundernes gunst - og penge - er voldsom.

Fra supermarkedskæden med den billigste kurv ned til supermarkedskæden på femtepladsen er der sølle 2,68 kroners forskel på den samlede pris på kurven.

»Det her er varer, hvor supermarkederne faktisk frygter at være dyrest i et pristjek som dette. Det er virkelig vigtigt, at prisen ikke stikker fuldstændigt af,« forklarer Peter Mølkjær, forbrugerekspert i Deloitte:

»Man bruger basisvarer til at lokke kunderne ind, og så er håbet, at kunderne samtidig lægger varer i kurven, som er dyrere, og som supermarkedet tjener flere penge på.«

Den billigste kurv med basisvarer findes i Lidl. Her koster de 26 varer 217,41 kroner, og dermed ender Lidl som testvinder i kategorien 'basisvarer'.

Fire kæder følger meget skarpt efter.

SuperBrugsen, Kvickly, Rema 1000 og Fakta har kurve, der koster henholdsvis 0,73 øre, 0,94 øre, 1,71 kroner og 2,68 kroner mere end Lidls.

Sortér i tabellen for at se, hvor du får de forskellige basisvarer billigst.

I den tungere ende af prisskalaen findes kæderne Meny og Spar.

Hos Meny er kurven 23,61 kroner dyrere end hos Lidl, og hos Spar skal man have 33,91 kroner mere op ad lommen end i Lidl.

Dermed vinder Lidl for anden dag i træk - og endnu en gang er det helt små marginaler, der gør forskellen.

Det betyder også, at Lidls føring i den samlede stilling er så lille, at de andre kæder på ingen måde er ude af spillet om den samlede sejr endnu.

Lidls forspring ned til Rema 1000 efter de første 41 varer i pristjekket er sølle 2,55 kroner.

Det er rigtig godt nyt for Lidl, at de vinder for anden dag i træk - og i særdeleshed, at de vinder på kategorien 'basisvarer'.

»Det er vigtigt at være skarp på prisen her, for stikker du ud negativt, så er det noget, forbrugerne lægger mærke til og måske også straffer,« siger Flemming Birch, ekpert i detailhandel hos Birch og Birch:

»Vi skal kunne stole på, at vores lokale supermarked leverer en god pris. Det her er varer, vi køber hver uge, og så vil vi ikke risikere at finde ud af, at vi er blevet taget næsen gang på gang.«

FAKTA: Sådan gjorde vi Den 23. september besøgte B.T. 11 supermarkedskæder og registrerede prisen på 104 varer i hver butik. Herefter sendte vi listen med varer og priser til kæderne, der siden er vendt tilbage med kommentarer og rettelser. Nogle er godtaget, andre er forkastet. Efter høring hos supermarkederne blev antallet af varer sat ned til 97. Syv varer, der ikke kunne købes i alle kæder, faldt ud af pristjekket. Vi er gået efter den absolut billigste variant af varen, der kan findes i butikken – inden for det fastsatte vægtinterval. Nogle af de priser, der fremgår i skemaet, er omregnet fra en anden vægt. Priserne er normalpriser og afspejler varens pris den 23. september 2019.

Kampen om at kunne lade sig kåre som Danmarks billigste supermarkedskæder spidser altså for alvor til på andendagen af B.T.s store pristjek.

I morgen skal kæderne igen ud i en konkurrence på nogle af de varer, danskerne køber oftest.

Her sammenligner vi nemlig supermarkedernes priser på mejeriprodukter som mælk, ost, yoghurt og smør.

Læs med torsdag for at se, om Lidl kan holde sig på førstepladsen i den samlede stilling - eller om en af konkurrenterne vælter den tyske discountkæmpe af pinden.