Hvor sparer du rent faktisk penge, når du køber dine dagligvarer, og hvor bliver du mere eller mindre lænset?

Det spørgsmål giver B.T. dig nu svar på i en artikelserie, hvor vi med Danmarks største pristjek af dagligvarer afslører, hvilke kæder der med god samvittighed kan bryste sig af lave priser – og hvilke kæder, der tager sig fyrsteligt betalt.

Over fem dage i denne uge kæmper 11 supermarkedskæder om at blive kåret til Danmarks billigste dagligvarekæde.

Hver dag bliver kædernes priser i en ny varekategori sat under lup.

Kæderne slås om at være billigst på søde sager på førstedagen af B.T.s store pristjek af dagligvarer. Foto: Kristian Brasen Vis mere Kæderne slås om at være billigst på søde sager på førstedagen af B.T.s store pristjek af dagligvarer. Foto: Kristian Brasen

B.T. har indsamlet langt over 1.000 priser for at gøre dig klogere på, hvor du bedst lægger dine penge.

På pristjekkets første dag slås kæderne om at have de bedste priser på de varer, vi oftest hygger os med i sofaen fredag aften eller til fødselsdage og fest.

Danskerne er faktisk del af verdenseliten, når det drejer sig om at køre chips, slik og kage ned, og derfor konkurrerer supermarkedskæderne også hårdt om at have billig guf på hylderne, viser B.T.s pristjek.

B.T. har sammenlignet prisen på 15 søde sager – blandt andet kiks, chips, peanuts, cola, chokolade og is – og kædernes priser lægger sig tæt op ad hinanden.

Den billigste kurv findes i Rema 1000. Her kan de 15 varer fås til en samlet pris på 128,85 kroner. Derfor løber Rema 1000 med titlen som testvinder i kategorien 'guf'.

Lige i hælene på Rema 1000 er Lidl. Her koster kurven 131,02 kroner – 2,17 kroner mere end Rema 1000.

Det er prisen på flæskesvær, der fælder den tyske discountkæmpe.

For selvom Lidl med nogle varer faktisk slår Rema 1000 med alt fra et par ører til en halv krone, er Lidls flæskesvær tre kroner dyrere end Rema 1000's.

Det bliver afgørende for det endelige resultat.

I den tunge ende af prisskalaen findes SuperBrugsen og Spar.

Her koster kurvene henholdsvis 155,25 og 161,54 kroner.

Sorter i tabellen for at se, hvor du får de forskellige varer billigst.

Fra den dyreste kurv i Spar til den billigste kurv i Rema 1000 er der altså 32,69 kroners forskel.

»Det betyder helt sikkert noget for Rema 1000 at ende som testvinder i den her kategori,« siger Flemming Birch, ekspert i detailhandel hos Birch og Birch:

»Det er med til at male et billede af, at det er en billig kæde at handle i. Og det er et vigtigt signal at sende.«

Han forklarer, at kategorien 'søde sager' først og fremmest er weekendvarer.

»Det er fredag, danskerne for alvor går ind og køber chips og kage, og det er faktisk et af de steder, hvor vi er allermest åbne, når vi går ind i butikken,« siger Flemming Birch:

»Der står bare 'guf' på indkøbssedlen, og så kan tilbud eller en spændende vare faktisk godt afgøre, hvad vi ender med at købe med hjem.«

Uanset hvad er prisen dog vigtig.

»Det er den altid, når man endelig står inde i butikken,« siger Flemming Birch:

FAKTA: Sådan gjorde vi Den 23. september besøgte B.T. 11 supermarkedskæder og registrerede prisen på 104 varer i hver butik. Herefter sendte vi listen med varer og priser til kæderne, der siden er vendt tilbage med kommentarer og rettelser. Nogle er godtaget, andre er forkastet. Efter høring hos supermarkederne blev antallet af varer sat ned til 97. Syv varer, der ikke kunne købes i alle kæder, faldt ud af pristjekket. Vi er gået efter den absolut billigste variant af varen, der kan findes i butikken – inden for det fastsatte vægtinterval. Nogle af de priser, der fremgår i skemaet, er omregnet fra en anden vægt. Priserne er normalpriser og afspejler varens pris den 23. september 2019.

»Søde sager er også en af de kategorier, der virkelig kan rykke kunder ind i butikken, hvis man har et stærkt tilbud. Så det er noget, butikkerne profilerer sig på.«

Rema 1000 kommer altså bedst fra land i B.T.s store dagligvaretjek.

Spørgsmålet er, om de kan holde kadancen ugen ud?

Følg med onsdag, hvor butikkerne slås om at være billigst på 26 basisvarer.