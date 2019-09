En halv times koncentreret indsats, lidt arbejde ved computeren og i yderste tilfælde et opkald til en medarbejder i et call center.

Så lidt skal der faktisk til, før du potentielt kan spare alt mellem adskillige hundrede og helt op til 3.000 kroner om året på din telefonregning.

Det viser en gennemgang hos 26 danske teleselskaber, som B.T. har foretaget.

Hvis du eksempelvis har et gennemsnitligt teleforbrug, kan der være omkring 1.000 kroner at spare om året ved at skifte fra et af de dyreste til de billigste selskaber.

Hvis du er helt tosset med at streame og bare vil have fri data, er der hele 3.000 kroners forskel om året fra det dyreste til det billigste teleselskab.

Langt de fleste danskere vil faktisk kunne spare penge, hvis de gør sig lidt umage, vurderer Nicholas Fredriksen, teleanalytiker ved Telepristjek.dk.

»Min påstand er, at otte ud af ti danskere kan opnå ret væsentlige besparelser, hvis de kaster et kritisk blik på deres teleabonnement,« siger han:

»Der er rigtig mange, som betaler for noget, de slet ikke bruger. Og der er rigtig mange, som har haft det samme abonnement i alt for lang tid uden at undersøge alternativerne. Det gør, at de betaler for noget, som er utidssvarende i forhold til både pris og indhold.«

Der er ekstremt hård kamp om pladsen, da B.T. gennemgår 26 teleselskaber for at finde det billigste abonnement til den gennemsnitlige dansker.

Det vil sige: Selskabernes billigste abonnement, som indeholder mindst 8,4 GB data, to en halv timers tale, fri sms og mms – og kan bruges uden for landets grænser.

Oister ender som testvinder med et abonnement til 89 kroner om måneden.

Herefter følger hele syv selskaber med abonnementer til 99 kroner om måneden.

Du kan sortere i tabellen for at finde det abonnement, der passer bedst til dig.

I klumpen af forfølgere stikker Duka eksempelvis ud ved at have en pakke, der indeholder mere data i EU og mere taletid end konkurrenterne, ligesom prisen kun er 69 kroner om måneden resten af året.

I den tungere ende af pristjekket er mange af de helt store selskaber med priser mellem 140 og 179 kroner om måneden.

FAKTA: Sådan er pristjekket udført Priserne er indhentet på selskabernes hjemmesider den 6/9/2019. I pristjekket er indhentet selskabernes billigste abonnementer, der som minimum indeholder 8,4 GB data, 2,5 timers tale, fri mms og fri sms. Herudover skal de fungere i udlandet. Den grænse er et gennemsnit, som er fastsat ud fra Energistyrelsens Energistatistik, andet halvår 2018. I andet pristjek er indhentet pris fra de fire selskaber, som udbyder et abonnement med fri data. Flere af abonnementerne indeholder andet end det anførte – eksempelvis tjenester eller telefoni uden for EU. Priserne udgør normalpriser og ser bort fra tilbud.

Der er dog ofte en god grund til, at de selskaber har højere priser.

Eksempelvis at man ofte kan købe telefoner til nedsat pris ved oprettelse, at der er ekstra fordele i abonnementet, eller at der er muligheder for at få rabat ved flere abonnementer i samme familie.

I nogle tilfælde er der også inkluderet telefoni langt ud over EU’s grænser.

I feltet af selskaber med fri data er der markant forskel på top og bund.

Hos Yousee koster et abonnement med fri data 399 kroner om måneden.

Hos Oister, som igen indtager pladsen som testvinder, koster det 149 kroner om måneden.

Altså: 3.000 kroner mindre over et år.

Brug grafikken til at få indsigt i, hvad dit reelle databehov er.

»Det er jo en ret voldsom prisforskel, så hvis man streamer enormt meget og spiller store spil online og vil have sådan et abonnement, skal man virkelig se sig lidt om,« siger Martin Salamon, teleekspert og cheføkonom ved Forbrugerrådet Tænk:

»Men her er det i sær vigtigt, at man ser på, om selskabet har en god dækning der, hvor man bor.«

»Det skal man altid, men i sær når man bruger så meget data.«