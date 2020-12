For mange danskere er julen den tid på året, hvor speederen på selvforkælelse for alvor skal trædes i bund. Men der er stor forskel på, hvad det koster at forkæle den søde tand.

I denne uge tog B.T. turen rundt i otte danske supermarkedskæder for at undersøge, hvor stort et indhug det giver i pengepungen at fylde kurven med marcipan, nougat, pebernødder og andet juleslik.

På B.T.s indkøbsliste stod der 11 varer i en specifik størrelse. Eksempelvis 400 gram marcipan, 500 gram pebernødder og 200 gram chokoladeknapper. Det betyder, at der både er puttet mærkevarer og private labelprodukter i kurven, afhængigt af hvad der matchede den størrelse, vi var på udkig efter.

I langt de fleste supermarkeder bliver man tæt på indgangen mødt af et syn, der kan få den sukkerkolde eller juleslikhungrende forbruger til at overgive sig. For juleslik er noget, man indretter butikken efter, forklarer Jonas Schrøder, kommunikationschef i Rema 1000.

»De varer skal byde kunderne ind og skal signalere, at vi har alt, hvad hjertet kan begære både af konfekture og andet julemad,« forklarer han.

I Rema 1000 forventer man, at salget af juleslik vil få et nøk opad i år, fordi julefrokoster og andre arrangementer er aflyst.

»Salget på alt i detailbranchen stiger, når vi skal være så meget derhjemme. Allerede i de første uger, hvor vi havde skumjulemænd på hylderne, solgte vi flere tusinde pakker,« forklarer Jonas Schrøder.

En af de danskere, der putter skumjulemænd i kurven, er 39-årige Hanne Jensen fra Hvalsø.

»Vi spiser nok omkring seks poser i december. Nogle gange har vi en pose liggende i bilen, som ungerne kan få lidt af, når de bliver hentet fra børnehave,« fortæller hun.

Netop fordi skumjulemænd kun er i handlen i en begrænset periode, glæder Hanne Jensen sig hvert år til, at de lander i butikkerne.

»Det lækre ved juleskum er den syntetiske smag, der eksploderer i munden. Det er selvforkælelse på højt plan,« fortæller hun.

Men hvad koster en omgang selvforkælelse så?

Efter B.T.s tur i supermarkederne mandag formiddag er konklusionen, at der er ret stor forskel på prisen.

Prisforskellen mellem den billigste og dyreste kurv er 106,47 kroner. Med en kurvepris på 304,63 kroner taber Meny, der bliver efterfulgt af Coops kæder SuperBrugsen og Fakta, hvor kurven koster henholdsvis 283,6 kroner og 262,4 kroner.

Resultatet er uden tvivl noget, kæderne vil tage til efterretning, mener Bruno Christensen, ekspert i detailhandel.

»Det betyder noget for alle supermarkeder, hvor de er placeret i et pristjek. Dem, der ender i bunden, vil nok kigge efter, hvad konkurrenterne gør, mens vinderen ved, at det kan have en effekt at blive udråbt som den billigste,« siger han.

Hvem der vinder, vender vi tilbage til senere.

Sådan gjorde vi: Mandag 7. december besøgte B.T. otte supermarkedskæder og indkøbte og registrerede prisen på 13 varer i hver butik. Efterfølgende blev listen med varer og priser sendt til kæderne, der er vendt tilbage med kommentarer og rettelser. Nogle er godtaget, andre er blevet afvist. Priserne i skemaet er udtryk for normalpris og er renset for tilbud. Vi er gået efter den absolut billigste variant af varen, der kan findes i butikken – inden for det fastsatte vægtinterval. Nogle af priserne i skemaet er omregnet fra en anden vægt. Oprindeligt stod skumjulemænd og snebolde også på B.T.s liste, men da de ikke fandtes i en sammenlignelig størrelse på tværs af de otte supermarkedskæder, er de blevet fjernet fra pristjekket.

Efter B.T.s tur i supermarkederne er de indsamlede priser blevet sendt til gennemsyn. Et enkelt supermarked har på én vare appelleret til, at den blev erstattet med én i en større mængde, og som kostede mere, men som omregnet ville give en lavere kilopris end en mindre pose.

Selv om det altid er en god ide at kigge på kiloprisen, skal man passe på ikke at hoppe i fælderne, understreger forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen fra Nordea.

»Man skal huske, at man ikke sparer penge, hvis det kræver, at man tager flere penge op ad lommen for at købe en større mængde, som man måske ikke har brug for eller råd til. Det er forbrugerøkonomisk den største pegefinger,« forklarer hun.

Den billigste kurv med de 11 varer i de mængder, B.T. havde stående på listen, er Netto. Her er prisen på kurven 198,16 kroner – med andre ord en besparelse på mere end en tredjedel i forhold til kurven i Meny.

»Det er en prisforskel, man virkelig kan mærke. Man skal altid tænke sig om, før man putter noget i kurven. Det kommer mange også til at gøre i år, fordi de har fået færre penge på grund af corona,« forklarer Ann Lehmann Erichsen.

Er man ikke træt af juleknas, efter gavepapiret er revet af pakkerne, kan man ofte gøre sig et kup, når hylderne i supermarkederne skal ryddes til fordel for nytårsting.

»På det tidspunkt bliver meget solgt markant billigere, så måske skulle man flytte juleaften til 28. december,« siger Jonas Schrøder fra Rema 1000.

