Når madbudgettet ikke længere strækker, prisen på benzin skyder i vejret, og en uforudset regning lander på køkkenbordet...

Ja, så kan det være svært at bevare det gode humør. Det viser en undersøgelse, som YouGov har lavet for dagligvarekæden Aldi.

Og mens pungen bliver lettere, bliver humøret hos mange danskere tungere. Faktisk oplever hele 27 procent, at prisstigningerne gør dem i dårligere humør.

En af dem, der mærker prisstigningerne, er Marianne Paich fra Sommersted, der bor sammen med sin mand, Anton, og deres fire børn.

»Lige så stille har priserne bare sneget sig op. Og det er faktisk på alt fra mælk til træpiller til pillefyret, der er kommet helt op og koste næsten det dobbelte i pris,« siger Marianne Paich og fortsætter:

»Det betyder selvfølgelig, at vi skal tænke mere over, hvad vi bruger vores penge på. Det er for eksempel længe siden, at vi har været ude og spise, og vi holder også sommerferien derhjemme.«

Lola Jensen er familievejleder og har 37 års erfaring.

Heldigvis er det økonomiske udsving ikke noget, der slår familien ud af kurs.

Familien har fået kyndig hjælp fra den kendte familievejleder Lola Jensen, som har indgået et samarbejde med Aldi. Her har de fået værktøjer til at fokusere på mulighederne frem for begrænsningerne og ikke mindst undgå at sende frustrationerne videre til børnene.

»Sig aldrig 'det har vi ikke råd til', og del ikke dine bekymringer om penge. Børn tager det, som vi tager det. Er vi stressede i livet, så er børnene det samme,« siger Lola Jensen.

Men hvordan gør man så det?

»Det er både helt almindeligt og helt forståeligt, at man bekymrer sig, når noget, man har, bliver mindre. Det ser vi blandt andet nu, hvor flere familier oplever at have et mindre økonomisk råderum,« siger Lola Jensen.

Om undersøgelsen Dagligvarekæden Aldi laver tre gange årligt en stor forbrugerundersøgelse (ALDImeter, red.), for at blive klogere på danskernes hverdag. Undersøgelsen viser at: 40 procent oplever, at de stresser over færre penge til uforudsete udgifter.

32 procent oplever, at de højere forbrugerpriser går ud over deres livskvalitet.

35 procent bekymrer sig - i høj eller meget grad - over den indvirkning de stigende forbrugerpriser har. Denne undersøgelse er foretaget af analyseinsituttet YouGov i perioden 21. - 24. feburar 2022. I alt har 2040 danskere i alderen 18-65+ deltaget.

»Men de små ting, der kan skabe glæde og give værdi i hverdagen, er her stadig. Så nu handler det altså om, at vi igen bliver opmærksomme på dem.«

Med andre ord skal man forsøge at vise begejstring for de ting, man er begejstret for, frem for frustrationen over de ting, der er frustrerende, siger hun.

For ligesom med smil smitter bekymringer. Det gælder også børnene.

»Tænk over, hvad der gør dig glad, og hvad der gør din familie glad. De fleste vil opleve, at de ting, der bliver fremhævet, er ting, der i hverdagen kan føles som en selvfølge,« siger hun.

»Det kan være, at dine børn elsker, når I alle er samlet og ser en god film, eller når der bliver serveret dessert om søndagen.«

Derfor er det ifølge hende en god øvelse at prøve at vende problemerne om.

»Er der ikke penge til sommerland, så fremlæg det ikke, som om I 'må nøjes' med stranden. Fokuser i stedet på, hvor dejligt det er, at I skal på stranden og hygge jer,« siger Lola Jensen.

Det er ikke sikkert, at prisstigningerne endnu har toppet. Derfor slår Lola Jensen et slag for, at man er åben omkring sin økonomiske situation og søger opbakning fra omgivelserne, hvis man har behov for det.

»Og her kommer bønnen til dem, der hjælper: Lad være at råbe det højt. Har du hjulpet Felix' forældre til, at han kan komme med til et arrangement, så skal du ikke fremhæve det og slet ikke foran barnet,« lyder det fra Lola Jensen.

»Sådan en oplevelse kan få Felix til at krybe ned i det mindste musehul. Derfor er det vigtigt, at man tænker på børnene.«