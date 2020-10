Der er dårlige nyheder på vej til op mod flere hundrede tusinde danskere, som abonnerer på en af de førende streamingtjenester i Danmark: Viaplay.

Kunderne skal nemlig snart til lommerne. En bred byge af stigende priser er på vej.

Sådan lyder det i hvert fald fra Anders Jensen, administrerende direktør for Nent, der blandt andet driver Viaplay. Det skriver Mediawatch.

Kommentaren om stigende priser faldt torsdag på en telefonkonference, hvor Anders Jensen fremlagde regnskab.

»Vi ser bredt på prisstigninger på både tv, film, serier og Viaplay Total, som inkluderer sport,« sagde Anders Jensen blandt andet, ifølge Mediawatch.

En del af årsagen til prisstigningen skal nok findes i, at Anders Jensen på mødet kunne fortælle, at coronakrisen har ramt virksomheden relativt hårdt, blandt andet i form af faldende reklameindtægter.

Samtidig lyder det dog, at kunderne vil få mere indhold i deres pakker – både i form af flere egenproducerede film og serier og nye sportsrettigheder – så kunderne reelt også får noget mere for de ekstra penge, de skal af med.

Hvor meget priserne skal stige, er der ikke nogen melding om.

B.T. tog torsdag kontakt til Nent for at spørge til, om de kan sætte tal på, hvor mange flere penge kunderne konkret skal have op ad lommerne.

Torsdag eftermiddag var de endnu ikke vendt tilbage tilbage med et svar.