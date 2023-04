Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er specielt én gruppe danskere, der skal have ekstra penge op af lommen på grund af inflationen.

Finans skriver, at en børnefamilie lige nu skal bruge 2.600 kroner mere om måneden, hvis de skal handle ind og leve på samme måde som sidste år.

Det er chefanalytiker Louise Aggerstrøm Hansen fra Danske Bank, der har foretaget udregningen.

Til Finans siger hun:

»Det er de færreste, der lige har 2.600 kroner, som de bare lige kan undvære hver måned. Og det er især familier med små børn, der oplever et enormt pres lige nu. Selvom man bliver nødt til at lægge sine vaner om, så er der jo bare ting, man ikke kan undvære, når man har småbørn.«

Og det er ikke kun madvarerne, der er steget voldsomt i pris.

Finans skriver, at priserne på eksempelvis fodtøj til børn i aldersgruppen 0 til 13 år er steget med 9,5 procent på et år.

Det er også blevet fire procent dyrere at få barnet passet.

Stigningerne har da også betydet, at der er sket en markant stigning i salget af genbrugstøj og brugte barnevogne.

Eneste lyspunkt for børnefamilier er, at inflationen nu langsomt ser ud til at aftage.