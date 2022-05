Kinder mælkesnitter, sardiner i olie og færdigblandet iskaffe.

Sådan lyder et udsnit af de dagligvarer, som Salling Group har smidt under deres 'prisloft.'

Et tiltag, der betyder, at kæden holder prisen nede på 100 dagligvarer i Netto og 200 dagligvarer i Føtex og Bilka frem til udgangen af oktober.

Men hvilke varer har de udvalgt?

Ifølge Nettos hjemmeside er det 'de varer, som oftest lander i indkøbskurven.'

Men det er fødevare- og ressourceøkonom ved Københavns Universitet, Henning Otte Hansen ikke helt enig i.

»Listen af varer dækker ikke over en forbrugers normale indkøbskurv. Det gør den ikke,« siger Henning Otte Hansen, der også tidligere har været ude og kalde listen et 'markedsføringstrick.'

»De har valgt de varer, som passer ind hos dem. Ikke hvad forbrugerne har brug for. Og det er jo i sig selv fair nok, men så skulle de bare have været mere ærlige i kommunikationen.«

Øverst på Nettos liste er da også varer som skummetmælk, gær og smørbar. Men man skal ikke langt ned, før varer som isterninger, saltkaramel brownie og proteinbarer dukker op.

Til gengæld er der hverken hakket oksekød, æg eller kartofler på listen.

Et lignende mønster går igen hos Føtex og Bilka, der har sikret prisen på tre varianter af frys-selv isen Sun Lolly, men ikke har skyggen af en agurk eller en pakke kyllingefilet. Noget Henning Otte Hansen bider særligt mærke i.

Også mængden af Salling Groups egne mærker springer ham i øjnene.

»De har valgt mange varer, som de selv ligger navn til. Det betyder jo, at forbrugerne måske i højere grad vil tilvælge deres egne mærker – og det har de jo også interesse i,« siger Henning Otte Hansen og fastslår, at mærkevareleverandørerne 'bliver taberne'.

Men hvordan har Salling Group helt konkret udvalgt varerne? Det har B.T. spurgt dem om.

»Varerne er udvalgt ud fra et ønske om at give så bredt et udvalg som muligt ud fra, hvilke typer af varer, der oftest ender i indkøbskurven,« siger kommunikationschef i Salling Group, Henrik Vinther Olesen.

»Det er med andre ord ikke en præcis liste, men et udsnit, hvor vi blandt andet har valgt en række af vores egne mærker, fordi det er her, vi kan give de bedste priser.«

Men kan det passe, at jeres kunder oftere køber sardiner i olie og isterninger, end de køber hakket oksekød og æg?

»Vi har kigget på, hvad de hyppigste varer er, og hvor realistisk det er at give den her garanti. Kød er for eksempel en vare, der er meget afhængig af dagsprisen, og derfor er det vanskeligt at give prisgaranti på.«