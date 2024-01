Hvis du går med tankerne om at købe en Skoda Enyaq, så er der gode nyheder.

For Skoda forsøger nu at tage kampen op mod Teslas markante prisnedsættelser på elbilmarkedet og barberer toppen af prisen på deres populære model.

Helt konkret sætter de modellerne Enyaq 60 Premium og Enyaq 80 Premium ned med henholdsvis 20.000 og 35.620 kroner.

Det skriver Skoda i en pressemeddelelse.

»Det er imponerende at se, hvor hurtigt danskerne tager elbilen til sig. Den udvikling vil Škoda fortsat understøtte, og derfor får alle vores Enyaq-modeller nu nye priser, så de bliver tilgængelige for endnu flere danske familier,« siger Thomas Bruun, direktør for Škoda Danmark.

I 2023 løb Tesla suverænt med førstepladsen for, hvem der solgte flest biler i Danmark. Og her er der ikke kun tale om elbiler.

I alt blev der solgt 17.995 Tesla Model Y, hvilket var flest af alle biler på markedet.

På elbilfronten solgte Tesla også næstflest med Model 3, som der blev solgt 4207 af.

Skoda Enyaq Skoda Enyaq 60 Premium fra 369.995 kroner til 349.995 kroner – besparelse på 20.000 Skoda Enyaq 85 Premium fra 415.615 kroner til 379.995 kroner – besparelse på 35.620

Men lige efter kom Skoda Enyaqen, der er bilmærkets eneste elbil, med 3069 solgte biler.

»Det her sætter også Tesla under pres. Nu reagerer konkurrenterne hurtigt, og Tesla kan ikke bare sætte priserne ned og have markedet for sig selv,« siger forbrugerøkonom ved FDM, Ilyas Dogru, til B.T. og uddyber.

»Skoda satte ikke priserne ned sidste gang, de andre gjorde det. Der ændrede de i stedet på udstyrsmodellerne, og for nylig kom der en faceliftet model på markedet, så man fik mere for pengene.«

»De befinder sig midt i en priskrig, og de er meget pressede. Selvom det går godt med salget, så handler det for Skoda også om at sælge endnu flere elbiler – ambitionerne fejler ikke noget. Og at modellen har været populær i 2022 og 2023 er ikke ensbetydende med, at de også bliver det i år,« lyder det fra forbrugerøkonomen.

Skoda har valgt at sætte priserne på alle Enyaq-modellerne.

Tesla har allerede sat prisen yderligere ned på deres elbiler. I starten af januar meldte de ud, at prisen på den populære Model Y sænkes med ti procent, hvilket svarer til en prisnedsættelse på 38.000 kroner.

Den billigste udgave af Teslas Model Y kan efter prisnedsættelserne købes fra cirka 345.000 kroner, skriver Finans.