Markedet for elbiler i Danmark er i konstant omvæltning, og vi ser prisfald fra alle kanter.

Senest har to producenter sat prisen voldsomt ned på modeller, som endnu ikke er kommet til landet.

I sidste uge blev det nye store håb fra Volkswagen, nemlig id. 7, sat ned med op imod 80.000 kroner allerede inden markedsintroduktionen.

VW id. 7 – som blev nummer to i den nylige kåring af Årets Bil i Danmark 2024 – kan nu erhverves fra 449.995 kroner.

Og nu følger nyankomne Voyah op med en stor nedsættelse af prisen på modellen Free.

På en specifik udgave af bilen bliver der nemlig nu over for de første 100 kunder høvlet 100.000 kroner af prisen, som dermed nu er på 499.900 kroner.

Med de tilbud følger Volkswagen og Voyah i hælene på en række af konkurrenterne, som i løbet af 2023 har sat priserne på elbiler mærkbart ned.

Voyah Free er sat voldsomt ned i Danmark Foto: Voyah Vis mere Voyah Free er sat voldsomt ned i Danmark Foto: Voyah

Blandt andre BMW steg med på den galej, og det skete, da tyskerne høvlede et større beløb af prisen på deres nye flagskib, BMW i5, som i øvrigt vandt over VW id. 7 i kåringen af Årets Bil i Danmark i 2024.

Den koster nu fra 583.000 kroner.

Men det var Tesla, som for alvor skød priskrigen i gang, da amerikanerne i januar annoncerede voldsomme prisnedsættelser på flere modeller.

Det rystede i den grad rundt på elbilmarkedet.

»Vi er ikke færdige med at se reaktionerne på Teslas prisnedsættelse,« konstaterer Ilyas Dogru, forbrugerøkonom hos FDM til B.T.

»I første omgang betød deres prisnedsættelse en justering af priserne i netop det bilsegment. Men nu ser vi det andre steder og på nye modeller, som endnu ikke er kommet på gaden,« siger Ilyas Dogru.

Han mener, at især Volkswagens beslutning er interessant for danske bilkøbere.

»Hvis man har bilbudget på over 450.000 kroner, så kan man ikke komme uden om at overveje den. Man vil være nødt til at prøve den,« mener han.

Ilyas Dogru spår, at det fortsat kan være vanskeligt for Voyah at komme ind på det danske marked, fordi ingen rigtig kender det kinesiske mærke.

»Danskerne er meget prisbevidste, og så kommer de med en bil til 600.000 kroner, som nu er sat ned. Men der er mange alternativer, som folk allerede kender, som er i den størrelse og i den prisklasse,« mener han.

»Så det kan godt blive svært. Også selv om jeg tror, at de forlænger tilbuddet til at gælde permanent efter de første 100 er solgt« forudser Ilyas Dogru.

Ilyas Dogru, forbrugerøkonom, FDM Vis mere Ilyas Dogru, forbrugerøkonom, FDM

Men når nu både Voyah og Volkswagen kan sætte prisen så voldsomt ned allerede inden lanceringen, har den oprindelige pris så ikke været alt, alt for høj?

»Fabrikanterne syntes jo nok, at de havde sat den rigtige pris fra starten. Men markedet har bare rykket sig,« siger Ilyas Dogru.'

»Når alle konkurrenternes modeller bliver sat ned, har de været tvunget til at følge med. Der er enorm konkurrence, og det er virkelig købers marked netop nu,« siger Ilyas Dogru.

I Danmark er der stor fart på salget af elbiler i øjeblikket. I november blev der for første gang nogensinde nyregistreret flere el- eller hybridbiler end traditionelle fossilbiler.

Det har betydet, at der nu er godt 185.000 elbiler på de danske veje ud af en samlet vognpark på omkring 2,8 millioner.