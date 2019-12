Er du på udkig efter ny bil? Ligger dit maksimale budget på 100.000 kroner? Og higer du ikke nødvendigvis efter et kæmpe monstrum af et køretøj?

Så er der gode nyheder. Der er nemlig priskrig på minibilmarkedet, og det kommer forbrugeren til gode.

Det skriver Jyllands-Posten, som i artiklen uddyber, at de lave priser er til trods for, at der sidste år kom nye afgifter til, der pressede priserne op på minibiler.

Artiklens budskab er blandt andet, at man skal slå til, når kampagnerne kører.

Det er nemlig her, der er flest penge at spare.

Eksempelvis har en Citroën C1 med fem døre, klimaanlæg og storskærm med Apple Carplay været nede og koste den nette pris af 79.900 kroner.

Det var, da bilproducenten kørte kampagne i sensommeren. Nu er prisen steget til 87.900 kroner, skriver Jyllands-Posten.

Sagen er den, at de mindre biler ikke kun er billigere end de store, når de skal købes.

De er også ofte billigere at køre i, og derfor er der fortsat et fint salg af dem herhjemme.

Ifølge Jan Lang, som er analytiker ved Bilbasen, er det netop derfor, de små biler stadig er relevante på det danske marked:

»Mikrobilerne har vist deres berettigelse og, de bilmærker, som holder fast ved mikro-modeller, vil også kunne få et salg herhjemme, forudsat at priserne er rimelige,« siger han til Jyllands-Posten.

Man skal dog slå til nu. Producenterne er nemlig ved at udfase flere af de små modeller.