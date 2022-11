Lyt til artiklen

Der har i de seneste år været regulær priskrig på den populære december- og julespise i de danske supermarkeder.

Og tilsyneladende bliver det igen i år tilfældet for – flæskestegen.

Det forudsiger Jais Valeur, der er topchef i Danish Crown, i hvert fald over for Avisen Danmark.

»Vi kan se de ordrer, der bliver lagt ind, og derfor tør jeg godt at sige, at der også bliver konkurrence om flæskestegen i år,« siger han.

Flæskesteg er populært på de danske juleborde. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Flæskesteg er populært på de danske juleborde. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Sidste år nåede prisen helt ned under fem kroner halvkiloet, hvor Netto nåede længst ned med 4,75 kroner.

I 2020 var prisen kun lidt højere, 7,95 kroner, har et B.T.-pristjek tidligere vist.

Endnu vides det ikke præcist, hvor langt ned prisen for flæskesteg kommer i år.

De store dagligvarekæder er stadig hemmelighedsfulde omkring, hvor niveauet kommer til at ligge i år. Og det gælder ikke bare flæskestegen, men også for andre populære december- og julevarer.

Hverken Salling Group, der står bag Netto, Føtex og Bilka, Rema 1000 eller Coop, der har Kvickly, Superbrugsen, Dagli’brugsen, Fakta og 365discount, ønsker over for Avisen Danmark at løfte sløret for priserne.

Eneste lille åbning kommer fra Coop, der melder, at man ikke forventer lige så lave priser som sidste år.