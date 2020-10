Fra torsdag blev det obligatorisk for alle at bruge mundbind indendørs i det offentlige rum, hvilket eksempelvis gælder i supermarkeder og andre former for butikker.

De skærpede mundbinds-krav var dårligt trådt i kraft, før priserne på mundbind begyndte at blive et tema i hele detailsektoren. En priskrig er brudt ud.

Torsdag middag meldte Per Bank, direktør for Salling Group, der driver Føtex, Netto og Bilka-kæderne, at priserne for mundbind i alle deres butikker blev sænket fra tre kroner stykket til to kroner stykket.

En bevægelse, der har bredt sig til hele branchen på få dage.

Dagrofa - der driver Meny, Spar, Letkøb og Min Købmand - og Coop, der driver Kvickly, Fakta, Brugsen-kæderne, Coop 365 og Irma samt Rema 1000 og Lidl melder alle overfor B.T., at de sænker priserne fra tre til to kroner eller har prissænkninger på vej.

Altså: Et prisfald på 33 procent over en bred kam er på ganske få dage blevet realitet.

»Priserne på verdensmarkedet er faldet, så derfor kommer vi også til at se faldende priser for mundbind de kommende uger. I mange af vores butikker er det allerede sket, andre steder sker det i den kommende tid,« siger Lars Aarup, analysechef for Coop.

Flere steder har private købmænd også annonceret slagtilbud på sociale medier i form af de såkaldte ja tak-tilbud, hvor man kan få mundbind til en endnu skarpere pris, hvis man slår til med det samme.

»Hele befolkningen efterspørger nu mundbind. Det er en vare, som lige pludselig har fået samme rolle som eksempelvis en liter mælk,« siger Bruno Christensen, ekspert i detailhandel:

»Ved at signalere en konkurrencedygtig pris, stiller man sig i et fordelaftigt lys. Det er en form for priskrig, vi ser lige nu.«

Og det er ikke kun i supermarkederne, at priserne på mundbind falder kraftigt. Nogle steder er prisniveuet nærmest kollapset på få dage.

I byggekæden Jem og Fik er prisen faldet yderligere og ligger nu omkring 1,58 kroner for et mundbind.

Og en hurtig søgning på diverse webshops afslører da også, at priserne visse steder er faldet helt ned i 1,5 kroner stykket. Altså en halvering på få dage.

En del af årsagen er, at kæderne lige nu køber de forskellige mundbind ind til lavere priser – både fordi priserne på verdensmarkedet falder, men også fordi de køber dem i stadig større mængder.

Bruno Christensen mener da heller ikke, at lave mundbindspriser i sig selv kan skaffe butikkerne nye kunder.

»Det tror jeg nu ikke, men det er et godt signal at sende, at man sænker priserne – ikke mindst i forhold til, at man så har en fortælling om, at man viser samfundssind ved at gøre her mundbind mere tilfængelige,« siger Bruno Christensen.

Selvom der allerede nu er butikker, der kører slagtilbud på mundbind, er det tvivlsomt, at det bliver noget, danskerne oplever bredt i tilbudsaviserne.

Hos Coop har man eksempelvis principielt fravalgt at køre kampagner på mundbind.

»I Coop behandler vi mundbind som kondomer. Der skal være nok til alle, og der bliver ikke lavet store kampagner på det,« siger Lars Aarup.