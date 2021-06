Danskerne har under coronakrisen løbet storm på sommerhusmarkedet, og det har presset priserne voldsomt op.

Alene fra april 2020 til april i år er priserne på sommerhuse steget med 24,4 procent, så et gennemsnitligt sommerhus i Danmark på 100 kvadratmeter nu koster godt og vel 2.050.000 kroner.

Det viser tal fra Boligsiden Markedsindeks.

Der har været flere købere, end der har været sommerhuse til salg, men nu tyder nye tal fra Danmarks største ejendomsmæglerkæde EDC på, at stormen er ved at løje af.

I maj, som ellers er en af de helt store måneder for sommerhussalg, kom der nemlig 19 procent flere sommerhuse til salg, end der blev solgt.

Alene i maj fik EDC på landsplan 423 nye sommerhuse til salg og solgte 354. Maj sidste år var det omvendt: Her fik EDC 399 sommerhuse til salg og solgte 537.

»De gode nyheder for køberne er, at der kommer mere at vælge imellem, samtidig med at priserne med al sandsynlighed ikke længere vil stige med raketfart,« siger EDCs kommunikationschef, Jan Nordmann, og tilføjer:

»For sælgerne betyder det modsat, at de ikke længere kan regne med, at deres sommerhus sælges lynhurtigt, ligesom sælgerne også skal være forberedte på, at køberne vil have mere mod på at forhandle prisen lidt. Alt i alt er det dermed en tilbagevenden til det normale.«

Meldingen fra EDC kommer oven på et forår, hvor både Nationalbanken og Det Systemiske Risikoråd, som rådgiver regeringen om finansielle risici, har advaret om, at boligmarkedet er ved at koge over, og har opfordret til politiske indgreb, der kan dæmpe priserne.

Almindeligvis er det ejerlejlighederne i København, der er rettesnor for, hvordan resten af boligmarkedet vil udvikle sig.

Men under coronakrisen var det sommerhusene, der med en pludselig og markant stigning i salget i april og maj 2020 markerede, at noget var i gære på boligmarkedet. Siden fulgte både husene og ejerlejlighederne med.

Spørgsmålet er, om den lille opbremsning på sommerhusmarkedet er en strømpil for, at hele boligmarkedet er på ned i gear oven på et hæsblæsende coronaår?

Boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann siger:

»Udbuddet af sommerhuse stiger fra et meget lavt niveau, men det er en stigning, vi hilser meget velkommen. For det indikerer, at der begynder at være en bedre balance mellem antallet af købere og sælgere.«

De økonomiske vismænd gik tirsdag mod strømmen og sagde, at der ikke var brug for et akut indgreb på boligmarkedet.

Vismændene begrundede det med, at de voldsomme prisstigninger på sommerhuse, huse og lejligheder blandt andet kan forklares med lave renter og ændrede boligpræferencer under coronakrisen, hvor mange har arbejdet hjemme og har haft tid og økonomisk overskud til at købe ny bolig.

Og så længe prisstigningerne ikke er drevet frem af spekulation, bør politikerne være varsomme med at gribe ind i markedet, lød konklusionen fra vismændene.

Nordea og Lise Nytoft Bergmann er på linje:

»Vi er grundlæggende enige med vismændene i, at man bør se tiden an og se, hvordan markedet ser ud efter coronakrisen,« siger hun.

Nordea har nemlig en forventning om, at danskerne vil vende tilbage til et mere normalt forbrugsmønster, når vaccinationsprogrammet er rullet helt ud, og vi vender tilbage til en tilværelse, der ligner den, vi havde, før statsminister Mette Frederiksen lukkede landet ned 11. marts sidste år.

»Når vi igen begynder at bruge flere penge på ferier, fritidsaktiviteter, fornøjelser og vennemiddage, og vi vender tilbage til vores arbejdspladser, så tror vi også, at interessen for at købe boliger vender tilbage til et mere naturligt niveau,« siger Lise Nytoft Bergmann.