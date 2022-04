Det kræver en dyb vejrtrækning, når kasseassistenten i dit lokale supermarked nævner prisen for dine varer i indkøbskurven.

Det er nemlig blevet gevaldig dyrere at handle. Vi skal 40 år tilbage, før inflationen var på nogenlunde samme niveau.

»Inflationen er på fem procent. Det har den ikke været siden starten af 80erne,« siger Tore Stramer, der er cheføkonom hos Dansk Erhverv.

Og den udvikling, der brager afsted, vil løfte forbrugerprisinflationen yderligere det næste stykke tid.

Som det hele ser ud lige nu, så forventer Tore Stramer, at forbrugerinflationen vil stige til cirka seks procent hen over foråret.

Med andre ord bliver det ikke billigere lige foreløbig at fylde indkøbskurven. Men hvilke varer kommer til at stige fra nu af?

I Sverige har en virksomhed meldt ud, at toiletpapir og hygiejnebind kommer til at stige betragteligt fremadrettet, skriver mediet VG.

B.T. har kontaktet Coop, Salling Group og Dagrofa for at høre, hvilke varer der komme til at stige i takt med inflationen.

»Vi vil af konkurrencemæssige hensyn ikke kommentere kommende mulige prisændringer,« siger Jens Juul Nielsen, der er informationsdirektør i Coop.

Det samme svar kommer fra Salling Group.

Dagrofa oplyser, at ligesom resten af branchen oplever de generelle prisstigninger.

»Vi har dialog med vores leverandører, og vi gør, hvad vi kan for at holde priserne nede i det omfang, det er muligt,« oplyser Dagrofa, der heller ikke vil kommentere konkrete prisændringer.

Selvom supermarkedskæderne ikke vil oplyse konkrete prisstigninger, så forklarer cheføkonom Tore Stramer, at den generelle prisstigning kommer til at fortsætte.

»Det er meget voldsomt. Energipriser og råvarepriser er steget kraftigt, og det har øget omkostningerne gevaldigt.«

Men på et tidspunkt skal inflationen stoppe med at stige i samme tempo, og her har cheføkonomen et forsigtigt bud.

»Vi har en forventning om, at inflationen stiger over foråret, og vi håber og formoder, at den aftager hen over sommeren i takt med energipriserne ikke længere stiger,« siger Cheføkonom Tore Stramer.

Hvis energipriserne ikke fortsætter sin himmelflugt, kan det være, at den dybe vejrtrækning i supermarkedet bliver unødvendig hen over sommeren.

Det bør dog pointeres, at usikkerheden er enorm, og at prisudsvingene på såvel råvarer- og energimarkedet er ekstraordinært store i øjeblikket, forklarer Tore Stramer afslutningsvis.