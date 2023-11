'Vi skal være relevant for mange flere danskere.'

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Waoo TV, der nu skruer op for prisen.

I alt bliver prisen på Waoos pakkeløsninger hævet med 10 og 30 kroner per måned.

Til gengæld fylder de flere streamingtjenester ind i nogle af tv-pakkerne.

Alle fire af tv-udbyderens pakker vil stige i pris, men to af dem får streamingtjenesten Viaplay med ombord.

»Konkret har vi valgt at give eksisterende og ny kunder adgang til to stærke streamingtjenester som del af tv-pakkerne,« fortæller administrerende direktør i Waoo, Brian Lønroth, i en udmelding og fortsætter:

»Samtidig er vores nye tv-pakker et opgør med branchens komplicerede pointsystemer og et utal af valgmuligheder, hvor det er svært at gennemskue, hvad får man for pengene. Vi går en anden vej end konkurrenterne.«

Den administrerende direktør ønsker, at Waoo skal ud til flere danskere og være mere relevante.

I pressemeddelelse lyder det yderligere, at pakken Stor har streamingtjenester til en værdi af 668 kroner, mens pakken Lille har streamingtjenester til en værdi af 129 kroner, og pakken Favorit har streamingtjenester til en værdi af 228 kroner.

»WAOO skal være relevante med tv-pakker, hvor det er let at vælge og let at se, hvad man får for pengene. For eksempel koster de valgte kanaler med WAOO Flex en pris i kroner og ører, så du med det samme kan se, hvad prisen er. «

»Vi har lagt særlig vægt på, at danskerne skal kunne købe et reelt og godt tv-produkt, uden at det koster en formue. Det er dyrt nok at være dansker, alting er blevet dyrere, også for os. Det er aldrig sjovt at måtte hæve priserne, men når det skal være, så er jeg glad for, at vi kan holde det på det niveau,« siger Brian Lønroth yderligere.