Da Ana Maria Salagean klikkede ind på sin yndlingswebshop, Zalando, på Black Friday, blev hun mødt af et syn, der efterlod hende lamslået og vred.

På ganske få timer var der sket det stik modsatte af, hvad hun havde forventet af årets store tilbudsfest. Priserne var ikke faldet. De var steget.

Dagen før - på Cyber Thursday - havde Ana Maria besøgt Zalando for at se på en række tilbud.

Priserne var så gode, at hun endte med at købe tre varer på stedet.

Hun købte en taske fra Calvin Klein samt et ur og et tørklæde fra Tommy Hilfiger – alle med store rabatter.

Dagen efter besøgte Ana Maria så Zalando igen.

Og her kunne hun se, at de tre varer, hun havde købt dagen før, stadig var på tilbud.

Men de var steget i pris.

Ana Maria er ikke imponeret over Zalando. Foto: Privat Vis mere Ana Maria er ikke imponeret over Zalando. Foto: Privat

Tasken kostede nu 304 kroner – 76 kroner mere end dagen forinden. Tørklædet kostede nu 152 kroner – 38 kroner mere end dagen forinden.

Uret kostede nu 372 kroner – 93 kroner mere end dagen forinden.

»Jeg synes godt nok, det er noget svineri,« siger 34-årige Ana Maria Salagean fra Frederiksværk:

»Jeg havde tænkt mig at købe tasken i nogle andre farver på Black Friday, men jeg troede jo ikke, det ville være dyrere. Næsten alle de varer, jeg havde set på Zalando om torsdagen, var dyrere på Black Friday.«

Hun mener, at de kunder, der er kommet ind på webshoppen på Black Friday for at få et godt tilbud, er endt med at blive snydt.

»Jeg har personligt altid handlet hos Zalando, og jeg har aldrig oplevet noget lignende. Alt mellem mig og Zalando er slut nu. Jeg synes, det er noget svineri,« siger Ana Maria:

»Før shoppede jeg amok på Black Friday. Det er slut nu.«

Hos Zalando forklarer man, at der er en god grund til, at priserne på de ting, Ana Maria købte, var lavere om torsdagen end på Black Friday.

»Vi kørte Cyber Week på Zalando, og det fungerede sådan, at vi hver dag havde exceptionelt gode priser på en ny kategori. Om torsdagen var det festtøj og tilbehør, og det er derfor, hun fik de skarpeste priser den dag,« siger Anne Vibe Hansen, pressechef for Zalando i Danmark:

»På Black Friday havde vi så det bredeste udvalg af tilbud.«

Men kan du forstå, at man kan få indtryk af, at Zalando her masserer priserne?

»Vi har kommunikeret, at kunderne skal slå til på de dage, de forskellige kategorier var i fokus,« siger Anne Vibe Hansen:



»Priser kan ændre sig af forskellige årsager, inklusive - men ikke begrænset til - tilgængelighed, sæsonskifte eller specielle tilbud som i eksemplet med Cyber Week.«