Der er ingen vej udenom: Nedturen på boligmarkedet er i fuld sving.

Det slås fast med syvtommmersøm i mæglerkæden Homes seneste 'boligbrief' for oktober 2022.

Her står det klart, at vi, efter nogle år med kraftige værdiforøgelser af parcelhuse og lejligheder, er i gang med en nedtur, der tager fart.

Især boligejere i hovedstadsområdet får tæv lige nu.

Her skrumper friværdierne nærmest dag for dag.

Alene fra september til oktober faldt huspriserne i Region Hovedstaden med 2,5 procent.

Sidder du i et hus til fire millioner kroner, taler vi altså om, at der blev savet 100.000 kroner af din friværdi over bare 30 dages tid.

For lejlighederne er udviklingen endnu mere drastisk – her faldt priserne med fire procent på én måned.

Hos Danske Bank, der ejer mæglerkæden Home, forklarer senioranalytiker Bjørn Sillemann Tangaa, at nedturen på boligmarkedet har bidt sig fast.

»Generelt er risikoen på boligmarkedet stor nu – især i de dyre områder. Priserne er allerede raslet ned med stor hastighed visse steder, og det kan komme til at gøre ondt, hvis man har købt sin første bolig på toppen,« skriver Bjørn Sillemann Tangaa i en kommentar:



»Langt de fleste vil dog ikke blive voldsomt påvirket af store prisfald, når man tager i betragtning, hvor hurtigt priserne steg under pandemien.«



Se udviklingen i din region her.