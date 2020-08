Så skete der endelig noget.

Efter en række måneder, hvor priserne på mundbind først steg og steg og siden blev liggende på et alt for højt niveau, er priserne for alvor begyndt at rasle ned.

På bare en uge er priserne faldet med 22 procent, viser en ny analyse fra Pricerunner.

Det er især, efter supermarkedsgiganterne i weekenden alle dumpede priserne ned til tre kroner stykket, at priserne er kommet ind i en nedadgående spiral.

Hos Pricerunner udtaler direktør Martin Andersen, at prisfaldene er udtryk for, at markedskræfterne er trådt i kraft, efter supermarkedskæderne har sænket priserne – og kalder udviklingen 'positiv'.

Og den vil fortsætte, lyder det.

»Vi forventer, at priserne vil falde med yderligere 25-50 procent i de kommende uger,« siger Martin Andersen i en pressemeddelelse.

Man skal dog fortsat være forsigtig med, hvor man køber sine mundbind.

Nogle af netbutikkerne har nemlig fastholdt de høje priser, og det betyder, at der gennemsnitligt er 95 procent at spare fra de dyreste til de billigste mundbind.

Mundbindsalget har for alvor taget fart, efter regeringen i lørdags meldte ud, at det nu bliver obligatorisk at bruge munding i al offentlig transport.

Det påbud træder i kraft fra lørdag 22. august.