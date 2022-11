Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Under coronaen hamrede priserne på ejerlejligheder til vejrs som en overophedet varmluftsballon uden skipper. Nu er gassen gået af ballonen, og priserne rasler ned.

Det gør ondt på lejlighedsejerne, og det bliver værre.

»Ejerlejlighedspriserne i og omkring hovedstaden får prygl i øjeblikket,« lyder det fra Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom og chefanalytiker i Nordea.

Siden pristoppen i maj i år er der skåret næsten en halv million kroner – for at være præcis 474.000 kroner – af en gennemsnitlig lejlighed på 80 kvadratmeter i Københavns Kommune, så den nu har en salgspris på 3.865.000 kroner mod hele 4.339.000 kroner i maj.

Det svarer til et prisfald på hele 10,9 procent på bare et halvt år, viser nye tal fra Boligsiden.dk.

Bedre ser det ikke ud for lejlighedsejerne i Rødovre Kommune, hvor priserne er faldet hele 14,3 procent siden den lokale top i august sidste år.

Priserne får især hug i og omkring hovedstaden, fordi de relativt dyre lejligheder er meget følsomme over for de kraftigt stigende boligrenter, og da der er mange førstegangskøbere, som ikke har mulighed for at skyde formue fra salg af en anden bolig ind i et lejlighedskøb, på lejlighedsmarkedet i hovedstadsområdet, forklarer Lise Nytoft Bergmann.

Samtidig udhuler den stadigt stigende inflation, som ramte rekordhøje 10,1 procent i oktober, boligkøbernes budget.

Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom og chefanalytiker i Nordea. Vis mere Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom og chefanalytiker i Nordea.

Når priserne på smør, hakket oksekød og andre varer i supermarkedet stiger, el- og varmeregningen vokser, og bilen er dyrere at tanke, er der simpelthen færre penge tilbage at købe bolig for, og det presser boligpriserne ned.

Og prisfaldene er ikke slut endnu.

»Vi forventer yderligere prisfald på ejerlejlighedsmarkedet i den kommende tid,« siger chefanalytikeren fra Nordea.

Det bliver ifølge Lise Nytoft Bergmann ikke bedre for lejlighedsejerne, når vi kigger frem mod 2024.

Her træder den nye boligskattereform nemlig i kraft, og det betyder, at boligskatterne på ejerlejligheder vil stige

Boligøkonomer har estimeret, at boligskattereformen isoleret vil sænke priserne på ejerlejligheder med omkring 10 procent.

Se prisudviklingen på ejerligheder i din kommune fra toppen til nu i tabellen herunder.