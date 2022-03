Fødevarepriserne går én vej i øjeblikket – og det er op.

Smør er steget med 16,3 procent det seneste år, mens en liter skummetmælk er steget med 14,7 procent, viser tal fra Arbejdernes Landsbank.

Men nu er også frikadellerne og flæskestegen i fare, skriver TV 2 Fyn.

De har talt med markedsanalytiker Palle Jakobsen fra Agrocom, der forudser højere priser på svinekød.

Ifølge ham vil de varer, hvis priser allerede har fået et nøk opad, stige yderligere 25 procent. Det gælder blandt andet korn og brød.

»I næste omgang bliver det kød og mælk, men jeg er overbevist om, at vi kommer til at se prisstigninger på fødevarer over en bred kam,« siger Palle Jakobsen til TV 2 Fyn.

I forlængelse heraf fastslår han, at den største stigning vil tilfalde kødet.

Beregninger fra Arbejdernes Landsbank viser, at en børnefamilie med to børn og en gennemsnitlig indkomst, skal bruge næsten 21.000 kroner ekstra om året på at købe nøjagtig de samme varer i år, sammenlignet med sidste år.

Og her er det netop turen i supermarkedet, der med ekstra 3.325 kroner årligt, udgør den tredje højeste ekstraudgift.