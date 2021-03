Der er kronede dage, hvis du hører til den del af befolkningen, som godt kan lide at spare penge på en af de faste udgifter.

Priserne på bredbånd er nemlig faldet flere steder det seneste år, og det giver relativt gode muligheder for at spare penge lige nu.

Det viser et pristjek, hvor B.T. har set nærmere på 13 bredbåndsudbyderes billigste produkter, der leverer mindst 100 Mbit-hastighed.

Fra udbyderen med den højeste månedspris til udbyderen med den laveste er der 120 kroners forskel om måneden, hvilket altså giver en potentiel årlig besparelse på 1.440 kroner.

Men i mange tilfælde behøver man faktisk slet ikke skifte selskab for at spare penge eller få en højere hastigheden uden at skulle betale mere.

Den mulighed går vi i dybden med om lidt.

Først til udviklingen, der har fået priserne til at rasle ned og skabt en situation, hvor rigtig mange danskere kan spare penge.

B.T. har i denne uge set nærmere på 13 internetudbyderes billigste produkter, som leverer mindst 100 Mbit-hastighed. Vi har sammenholdt priserne med et pristjek, B.T. gennemførte for et år siden.

Om pristjekket B.T. er gået efter udbydernes billigste bredbåndsprodukt, som indeholder mindst 100/mbit download. Der er tale om produkter, som leveres via kabel-tv eller fiber. Mobilt bredbånd er ikke medtaget i pristjekket. Vi har registreret det maksimale, udbyderne kan levere - og derfor kan der være tilfælde, hvor de ikke kan levere den nævnte hastighed på din adresse. Alle priser er indsamlet fra udbydernes hjemmesider fra 1-5. marts. Vi tager forbehold for efterfølgende ændringer i produktporteføljerne.

Resultaterne er slående. I 8 af de 13 selskaber er priserne faldet.

I 7 af de 13 selskaber er hastigheden sat op. Og mens man i 2020 skulle betale gebyrer i form af forsendelse og/eller oprettelse hos 8 af de 14 undersøgte selskaber, er det i dag kun 3 af 13 selskaber, der opkræver lignende gebyrer. Hos resten er det gratis lige nu.

Der tegner sig en tydelig tendens: Priserne på bredbånd falder, hastighederne stiger, og stadig flere selskaber har afskaffet gebyrer, der hos nogle selskaber løb op i 999 kroner for bare et år siden.

»Det er ren priskrig. De her prisnedsættelser handler ikke om, at teknologien er blevet så meget bedre, at man kan gøre det tilsvarende billigere. Det her handler om at kapre kunder, og der er man villig til at tjene lidt mindre for at opnå det,« siger Torben Rune, mangeårig iagttager af det danske bredbånds- og -telemarked og indehaver af virksomheden Teleanalyse.

Et godt billede på, hvad der er sket, kan aflæses på den måde, flere af de markedsførende selskaber har ageret det seneste år.

I starten af 2020 relancerede Telenor sine bredbåndsprodukter, så det billigste prispunkt gik fra 309 til 249 kroner om måneden.

Også Telia er gået fra 299 til 249 kroner om måneden, og i slutningen af 2020 var det så markedslederen YouSee, der gik offensivt til værks.

Her gik udbyderen fra at have et produkt til 319 kroner om måneden som billigste prispunkt til at have et produkt til 249 kroner som billigste prispunkt.

I alle tre tilfælde faldt priserne altså mellem 50 og 70 kroner om måneden, og i alle tre tilfælde er hastighederne steget.

»At så store selskaber som YouSee går ind med prisnedsættelser af den her størrelse, betyder noget for hele markedet. De selskaber, der lever af at være billigere, er nødt til at reagere på et tidspunkt, for deres distance prismæssigt til de store skal være markant for at få kunder ind,« siger Torben Rune:

»Det kan presse bunden af markedet endnu længere ned. Der bliver lagt et pres fra toppen og ned.«

Og så tilbage til muligheden for at spare penge uden at skifte selskab.

For at illustrere den, tager vi udgangspunkt i en situation, som en af journalisterne bag denne artikel selv oplevede i slutningen af 2020.

Journalisten bor i en forstad til København og har været kunde hos YouSee gennem mange år.

To mails landede i indbakken.

Den ene var en mail fra YouSee, hvor der stod, at hastigheden på hans privatadresse ville stige fra 150/30 til 300/60, mens prisen ville forblive uændret: 319 kroner om måneden.

Den anden var en pressemeddelelse, hvor YouSee fortalte, at man nu relancerede sin portefølje, så den blev barberet ned til to produkter: Hastigheden 200/20 til 249 kroner om måneden og hastigheden 1000/100 til 299 kroner om måneden.

I stedet for at takke ja til at få fordoblet hastigheden og beholde prisen 319 kroner om måneden, ringede han til YouSee og skiftede i stedet til det nye produkt 200/20 Mbit til 249 kroner om måneden.

Dermed fik han 50 Mbit ekstra i download og sparede samtidig 70 kroner om måneden – 840 kroner om året.

Så opfordringen er hermed givet videre:

Ring til dit selskab, og spørg dem, om du i virkeligheden betaler for et gammelt og dyrere produkt, end de tilbyder nye kunder.

Det er ikke sikkert, det er tilfældet, men i forbløffende mange tilfælde vil svaret være ja – og så har du sparet penge med et simpelt telefonopkald.