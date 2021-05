Sand mellem tæerne, sol på kinderne og måske en morfar i hængekøjen mellem træerne.

Danskerne har under coronakrisen fået øjnene op for, at eget sommerhus måske har større værdi end en aflyst rejse sydpå.

Det har været medvirkende til, at priserne på sommerhuse er eksploderet. Ikke blot i de mest eftertragtede sommerhusområder, men i store dele af landet.

Sommerhuse blev i april i år i gennemsnit handlet for 24 procent mere end på samme tidspunkt sidste år, skriver Boligsiden.dk på baggrund af tal fra Boligsidens Markedsindeks.

Sommerhusferie er blevet eftertragtet under coronakrisens nedlukninger og rejserestriktioner. Foto: Bax Lindhardt

Højdespringeren er Holbæk Kommune, hvor et gennemsnitligt sommerhus er steget hele 71 procent det seneste år.

På anden- og tredjepladsen følger Vordingborg og Odsherred med prisstigninger på henholdsvis 50 procent og 48 procent.

»Der er syv sjællandske kommuner i top 10, og selvfølgelig er Odsherred og Gribskov blandt dem.«

»Det er to af de kommuner, vi altid taler om, når det drejer sig om sommerhuse. Det gør vi, fordi der er mange handler, og fordi de to kommuner rummer kendte områder som blandt andet Rørvig, Tisvildeleje og Gilleleje,« siger Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

I disse 10 kommuner er sommerhusene steget mest i procent Prisudvikling fra april 2020 til april 2021 (tallet i parentesen viser prisen pr. kvadratmeter i april 2021) Holbæk: 71 procent (16.607)

Vordingborg: 50 procent (18.469)

Odsherred: 48 procent (24.646)

Langeland: 39 procent (15.686)

Lejre: 37 procent (17.914)

Næstved: 35 procent (28.580)

Frederikssund: 35 procent (17.776)

Hedensted: 34 procent (21.776)

Odder: 34 procent (31.940)

Gribskov: 33 procent (33.919) Kilde: Boligsidens Markedsindeks.

En enkelt kvadratmeter sommerhus i Danmark koster nu mere end 20.000 kroner i gennemsnit.

De allerdyreste sommerhuse finder man i Gribskov Kommune, hvor man finder populære sommerhusområder som Tisvildeleje, Rågeleje og Dronningmølle.

Her skulle man i april lægge 33.199 kroner i gennemsnit for én kvadratmeter sommerhus.

Det var i Tisvildeleje, at Camilla Plum for nylig solgte sit sommerhus i første række til Kattegats blå bølger for ikke mindre end 25 millioner kroner.

I disse 10 kommuner er sommerhusene dyrest Pris pr. kvadratmeter i april 2021: Gribskov: 33.199 kroner

Odder: 31.940 kroner

Næstved: 28.580 kroner

Halsnæs: 25.586 kroner

Odsherred: 24.646 kroner

Hedensted: 21.776 kroner

Nordfyns: 20.483 kroner

Syddjurs: 20.341 kroner

Bornholm: 20.047 kroner

Varde: 20.006 kroner Kilde: Boligsidens Markedsindeks.

Camilla Plum havde en klar melding til de, der mente, at hun scorede lige vel mange penge.

»Det blev solgt til en eksorbitant masse penge, og det har udløst den mest ondartede omgang ondt i røven i nyere tid, en uhelbredelig sygdom som nok er værst for dem, der lider af det,« udtalte hun i forbindelse med salget.

Det var dette sommerhus med stråtag, som Camilla Plum solgte for 25 millioner kroner. Foto: Bax Lindhardt

Hun glædede sig over, at salget kan give hende et liv uden gæld.

Pengene har hun tænkt sig at bruge på at forbedre og reparere sin gård, købe nye maskiner, få nye medarbejdere og give lønforhøjelse til de gamle.